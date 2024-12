Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng); điều tra viên Bùi Quang Tùng, số điện thoại 0989651412 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú, đồng thời giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.

Bị can Lê Khắc Ngọ.

Tài liệu điều tra xác định, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) cùng với Lê Khắc Ngọ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.

Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma", đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Theo cơ quan công an, Nam và Ngọ cùng đồng bọn đã lừa của 2.661 bị hại, số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 50 triệu USD.

Lê Khắc Ngọ là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường.

Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Đặc biệt, Ngọ kể bản thân xuất thân từ gia đình thuần nông, từng vấp ngã trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 20, Ngọ nợ số tiền 2 tỷ đồng cho việc khởi nghiệp. Để truyền cảm hứng nhằm "lùa gà", Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính, đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.

TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... và đưa ra nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nến dự đoán thị trường chứng khoán trên nền tảng TikTok.

Ngọ cũng thường chia sẻ về những khoản lãi lớn kèm cam kết với nhà đầu tư về khóa học của mình "tài khoản sẽ được nhân lên đến 5 lần chỉ trong một đêm".

Theo cơ quan công an, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khoá đào tạo đầu tư trực tuyến online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ chứng khoán quốc tế, khiến cho bị hại kích thích, sẵn sàng đầu tư tiền để tham gia.