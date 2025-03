Đời tư tai tiếng của sao nữ gen Z: 4 lần cưới, 3 lần ly hôn, có cuộc hôn nhân chỉ được đúng 8 ngày

Ngày 21/3, tờ Sohu đưa tin đời tư của người mẫu, ca sĩ kiêm hot girl Hàn An Nhiễm đang trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH Weibo. Mới đây, trên sóng livestream, cô khóc lóc cho biết đã đệ đơn ly hôn ông xã Tống Hạo Nhiên. Nguyên nhân đến từ việc Hàn An Nhiễm và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn vì vấn đề phân chia của hồi môn, cũng như cô bị mẹ Tống Hạo Nhiên cáo buộc phân biệt đối xử giữa con chung - con riêng. Hàn An Nhiễm uất ức chia sẻ chồng cô tuyên bố đứng về phía mẹ. Vì vậy, cô quyết định chấm dứt hôn nhân do cảm thấy bản thân là người thừa, không được chồng thông cảm và bảo vệ.

Về phía Tống Hạo Nhiên, anh cũng đăng bài thừa nhận hôn nhân đang gặp sóng gió lớn, giữa mẹ chồng - nàng dâu có khúc mắc khó hòa giải. Tuy nhiên, anh không hề có ý định ly hôn Hàn An Nhiễm. Tống Hạo Nhiên cho biết anh đang nói chuyện lại với bà xã, và hy vọng Hàn An Nhiễm đổi ý. Trước đó, vào năm 2024, cuộc hôn nhân của cả 2 đã có dấu hiệu rạn nứt. Hàn An Nhiễm bất ngờ lên tiếng xin lỗi Tống Hạo Nhiên, thú nhận cô lén lút vụng trộm với người mẫu nam tên Hàn Ức.

Hàn An Nhiễm đang đòi ly hôn Tống Hạo Nhiên sau 3 năm cưới vì xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu gay gắt

Năm 2024, Hàn An Nhiễm từng thú nhận việc cô ngoại tình với hot boy Hàn Ức

Hàn An Nhiễm là người mẫu có đời sống tình ái phức tạp. Trong các mối quan hệ tình cảm, cô đều yêu, cưới rồi ly hôn một cách chóng vánh. Việc không có sự nghiêm túc, chín chắn trong chuyện trọng đại đời người khiến cô bị không ít người gièm pha, chê bai.

Năm 2019, Hàn An Nhiễm kết hôn, rồi ly hôn với hot boy Khâu Tư Điền. Lần đầu, cuộc hôn nhân của An Nhiễm và Khâu Tư Điền chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 ngày. Sau 1 thời gian chia tay, họ tái hợp nhưng rồi cũng ra tòa làm thủ tục ly dị lần 2. Nguyên nhân là mối quan hệ của Hàn An Nhiễm và Khâu Tư Điền có người thứ 3 chen ngang là hot girl đình đám Trần Ni Ni. Hàn An Nhiễm và người chồng đầu có với nhau 1 con gái.

Hàn An Nhiễm 2 lần kết hôn rồi ly hôn với Khâu Tư Điền

Đến tháng 9/2021, cô kết hôn lần 2 với hot boy Mã Trạch Hâm sau 20 ngày quen biết. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng chung sống, cả 2 đã đôi đường đôi ngả. Sau đó vào tháng 12/2022, nữ người mẫu sinh năm 1999 qua lại với Tống Hạo Nhiên. Họ đi đến hôn nhân chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Trong 3 năm chung sống, Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên có với nhau 1 con gái. Theo tờ 163, nếu nhất quyết ly hôn với Tống Hạo Nhiên, đây sẽ lần thứ 4 nữ người mẫu gen Z đổ vỡ hôn nhân chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi.



Nữ người mẫu ly hôn Mã Trạch Hâm chỉ sau 20 ngày về chung nhà

Nếu nhất quyết ly hôn với Tống Hạo Nhiên, đây sẽ lần thứ 4 nữ Hàn An Nhiễm đổ vỡ hôn nhân

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ Biến Hình Kế. Trong show, cô "trùng tu" lại toàn bộ gương mặt. Sau đó, Hàn An Nhiễm lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu, ca sĩ. Cô từng phát hành các sản phẩm âm nhạc như Lãng Mạn Yên Bình, Tâm Thiếu Nữ, Vũ Trụ. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô không được chú ý bằng đường tình duyên đầy thị phị.

Hàn An Nhiễm trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt

Nguồn: Sina, Sohu