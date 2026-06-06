Đời tư chấn động của “hoàng tử” Jang Geun Suk: Yêu Ha Ji Won hơn 9 tuổi, say rượu gọi điện quấy rầy bạn gái cũ

Sáng 6/6, tờ TVDaily đưa tin, “hoàng tử châu Á” Jang Geun Suk vừa làm khách mời trên chương trình Problem Child in House (đài KBS) và có những chia sẻ gây náo loạn về đời sống tình ái của bản thân. Theo lời mỹ nam họ Jang, anh từng yêu say đắm đàn chị Ha Ji Won hơn tận 9 tuổi.

Cụ thể, khi Hong Jin Kyung gặng hỏi Jang Geun Suk: “Thành thật đi, hồi đó (hồi quay phim Hwang Jin Yi vào năm 2006), cậu thích Ha Ji Won rồi đúng không?”. Tiền bối vừa dứt lời, Jang Geun Suk liền thú thực không chút do dự: “Đúng là em đã thích chị ấy. Em cũng từng nói chuyện này với chị ấy rồi. Khoảng hơn 10 năm sau khi đóng Hwang Jin Yi, em và chị ấy đã gặp lại nhau. Khi đó, em đã thổ lộ rằng ‘Hồi ấy em từng thích chị rất nhiều, cũng từng yêu chị rất nhiều’ với chị Ha Ji Won”.

Cũng trong chương trình Problem Child in House vừa mới lên sóng, Jang Geun Suk còn gây choáng khi công khai luôn chuyện mình luôn có các mối quan hệ hẹn hò: “Tôi vẫn luôn hẹn hò mà. Nếu bảo không thì là nói dối đấy”. Thì ra bấy lâu nay nam tài tử đình đám vẫn luôn hẹn hò bí mật, chẳng qua là anh kín đáo tới mức báo giới xứ kim chi không phanh phui ra được.

Jang Geun Suk từng yêu say đắm Ha Ji Won. Ảnh: Naver

Ha Ji Won cũng là bạn diễn nữ đầu tiên có nụ hôn màn ảnh với Jang Geun Suk. Ảnh: Nate

Jang Geun Suk cho biết thêm anh là kiểu người yêu khá lâu 1 khi đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 không ngần ngại để lộ chuyện từng chu cấp tiền học phí cho 1 người bạn gái cũ trong quá khứ: “Cô bạn gái cũ này của tôi là 1 người rất chăm học, tôi từng trả tiền học phí cho cô ấy. Bình thường người ta hay tặng túi xách này kia, nhưng món quà này (trả tiền học phí cho bạn gái) lại là món quà khiến tôi nhớ mãi. Sau khi chia tay, tôi nghe loáng thoáng được tin cô ấy đã tốt nghiệp ra trường 1 cách thuận lợi”.

Những chia sẻ mới đây của Jang Geun Suk đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Ảnh: X

Trước đó, Jang Geun Suk cũng từng cởi mở chia sẻ về chuyện tình ái của bản thân trong lần làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC). Trước ống kính, nam diễn viên để lộ chuyện nhiều lần gọi điện thoại cho người yêu cũ sau khi uống rượu. Theo tờ Newsis, nhiều khán giả nhận định tài tử họ Jang đã lưu luyến không thể quên được tình cũ sau khi chia tay.

Jang Geun Suk còn cho biết thêm, anh quyết định bỏ thói quen uống rượu khi ở 1 mình vì lý do có liên quan tới bạn gái cũ: “Tôi hay uống rượu khi ở 1 mình trong quá khứ nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi sợ mình có thể lại gọi điện cho người yêu cũ mà không có lý do. Chẳng phải bất ngờ gọi cho cô ấy rồi đột nhiên hỏi câu ‘Em đã ngủ chưa?’ là 1 hành động vô cùng kỳ lạ hay sao?”.

Hành động của Jang Geun Suk khiến nhiều khán giả tranh cãi, bởi chuyện gọi điện cho người cũ có thể được coi là làm phiền, nghiêm trọng hơn là quấy rầy cuộc sống người khác, đáng bị “ném đá” hơn nếu người này đã có người yêu mới hoặc gia đình riêng.

Jang Geun Suk gây tranh cãi sau khi để lộ chuyện say rượu gọi điện làm phiền bạn gái cũ. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, Jang Geun Suk từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Shin Hye, người mẫu Nhật Bản Makimu và 1 cô gái ngoài ngành giải trí, song anh đều nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

Jang Geun Suk chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 5 tuổi với vai trò 1 người mẫu nhí. Anh lấn sân diễn xuất vào năm 1997 qua bộ phim sitcom mang tên Selling Happiness. Kể từ đó đến nay, nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt tác phẩm truyền hình đình đám như Cô Nàng Đẹp Trai, Beethoven Virus, Love Rain...