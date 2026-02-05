Đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng tung chiêu mới

Trong bối cảnh sức mua chung của thị trường còn nhiều biến động, Công viên Đầm Sen vừa chính thức công bố chiến lược giá cho mùa kinh doanh Tết 2026 với mức ưu đãi đáng chú ý.

Cụ thể, Đầm Sen tung ra các gói "Combo family" với mức giảm trực tiếp từ 15% đến 20% so với giá niêm yết.

Theo đó, gói vé trọn gói cho gia đình 3 người (2 người lớn, 1 trẻ em) được ấn định ở mức 690.000 đồng; đối với nhóm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em), chi phí trọn gói là 830.000 đồng.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm tải áp lực tại quầy vé truyền thống, đơn vị này áp dụng chính sách "Flash sale" giảm giá 30% cho khách hàng đặt vé trực tuyến trên website trong khung giờ từ 19h00 đến 21h00 mỗi ngày.

Chương trình này được kéo dài từ nay đến hết tháng 2/2026, cho thấy mục tiêu không chỉ dừng lại ở tuần nghỉ Tết mà còn nhắm đến giai đoạn hậu Tết.

Song song, các chính sách ưu đãi định kỳ vẫn được duy trì như giảm 50% vé cho khách có sinh nhật trong tháng hoặc khách tham quan khung giờ trễ (Happy hour - sau 16h00 các ngày cuối tuần).

Ngoài ra, trong 6 ngày đầu năm mới (từ Mùng 1 đến Mùng 6 Tết), doanh nghiệp còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 96 phần quà nhằm gia tăng trải nghiệm tại chỗ cho du khách.

Áp lực buộc Đầm Sen phải mạnh tay kích cầu thể hiện rõ qua bức tranh tài chính vừa công bố. Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán: DSN), lũy kế cả năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 181,5 tỷ đồng, giảm 16,6% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế cả năm cũng ghi nhận mức giảm 14,7%, về còn 79,2 tỷ đồng. Sự sụt giảm này phản ánh những thách thức trong việc duy trì doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là vé tham quan và dịch vụ ăn uống.

Điểm đáng lưu ý là dù doanh thu quý 4/2025 giảm nhẹ còn 15,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của quý này lại tăng đột biến lên hơn 16 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lợi nhuận tăng thêm này không đến từ hiệu quả kinh doanh dịch vụ giải trí mà chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng khoản hỗ trợ tài chính từ công ty con (Lotus Aroma) và hưởng lợi từ chính sách giảm tiền thuê đất.

Với nền tảng tài chính lành mạnh, sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn lên tới hơn 344 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2025), Đầm Sen có đủ dư địa để thực hiện các chiến dịch kích cầu quy mô lớn.