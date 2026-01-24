Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung loạt thông báo

Theo thông tin do Khu du lịch Đại Nam công bố, đơn vị này triển khai tổng cộng 11 chương trình vui chơi, giải trí và khuyến mãi trong suốt kỳ nghỉ Tết năm nay. Trong đó, đáng chú ý là việc miễn phí vé vào cổng khu du lịch xuyên suốt dịp Tết, áp dụng cho khách tham quan.

Bên cạnh chính sách mở cửa miễn phí, Đại Nam thông báo chương trình "trao lộc đầu xuân" với 1.000 bao lì xì dành cho 1.000 khách đầu tiên mua vé tham quan Vườn thú hoặc khu Biển trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết. Giá trị mỗi bao lì xì được công bố cao nhất lên tới 200.000 đồng.

Song song với các chương trình ưu đãi, Đại Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn giải trí phục vụ du khách. Cụ thể, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, khu du lịch này lên lịch biểu diễn đua chó Greyhound với hai suất mỗi ngày tại Vườn thú. Cùng thời gian, chương trình biểu diễn Flyboard (bay ván nước) được tổ chức tại khu Biển.

Ngoài ra, Đại Nam còn thông báo tổ chức biểu diễn lân – sư – rồng nghệ thuật vào các ngày mùng 2 và mùng 4 Tết, với các tiết mục như mai hoa thung, tứ quý hưng long và phần trình diễn leo cột nhận lì xì. Các hoạt động xiếc, ảo thuật, múa lửa cũng được bố trí liên tục trong khung thời gian từ mùng 2 đến mùng 6.

Ở mảng dịch vụ ăn uống, khu du lịch này công bố tổ chức chợ Tết ẩm thực – phố đi bộ Đại Nam kéo dài từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, với hơn 100 gian hàng ẩm thực được giới thiệu là đại diện cho các vùng miền trên cả nước. Khách tham quan khu vực phố đi bộ vẫn được áp dụng chính sách miễn phí vé vào cổng.

Việc Đại Nam liên tục đưa ra các chương trình miễn phí vé, tặng quà và dồn dập công bố các hoạt động biểu diễn trong cùng một dịp Tết được đánh giá là động thái hiếm thấy so với các năm trước. Hiện phía khu du lịch cho biết vẫn đang tiếp tục công bố các nội dung còn lại trong tổng số 11 chương trình đã lên kế hoạch cho mùa Tết Bính Ngọ 2026.