Đôi nam nữ làm chuyện "không ai dám làm" giữa bể bơi đông trẻ con, phụ huynh bức xúc: Tôi ngại đến mức không biết nhắc nhở thế nào

Mới đây trên MXH xuất hiện bài đăng của một cư dân tại khu đô thị sinh thái cao cấp, phản ánh về hành vi được cho là thiếu phù hợp của một đôi nam nữ tại khu vực bể bơi công cộng. Nội dung bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến tranh luận.

Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại một bể bơi thuộc khu vực ngoài trời, giữa các tòa nhà chung cư trong khu đô thị. Người đăng bài cho biết trong lúc đưa con đi bơi đã nhiều lần chứng kiến một đôi nam nữ có những cử chỉ thân mật quá mức, thậm chí phản cảm tại nhiều góc khác nhau của bể bơi.

"Hai bạn có những hành động cực kỳ phản cảm, toàn đưa nhau ra góc bể. Bể bơi bên này hầu hết là trẻ con, các con thấy và để ý rất nhiều", bài đăng nêu.

Bài đăng ẩn danh trong nhóm cư dân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Người đăng bài cũng cho biết bản thân từng có ý định trực tiếp góp ý nhưng cảm thấy khó mở lời. Điều khiến họ băn khoăn không chỉ là mức độ thân mật của đôi nam nữ mà còn bởi đây là khu vực công cộng, thường xuyên có nhiều gia đình và trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, cặp đôi này được cho là đã xuất hiện tại bể bơi trong nhiều ngày liên tiếp và liên tục có hành vi không phù hợp. Một số cư dân khác cũng để lại bình luận xác nhận từng bắt gặp hình ảnh tương tự trong những lần đến đây trước đó.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng khiến netizen để lại nhiều bình luận lên án hành vi không phù hợp trên.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của cặp đôi, cho rằng việc thể hiện tình cảm không phải là điều cấm kỵ nhưng ở bất kỳ không gian công cộng nào cũng cần có sự tiết chế và chừng mực nhất định. Đặc biệt trong trường hợp này, địa điểm xảy ra sự việc là bể bơi - nơi có đông gia đình và trẻ nhỏ lui tới mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng những cử chỉ quá mức riêng tư không chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy ngượng ngùng, khó xử mà còn tạo ra hình ảnh thiếu văn minh trong môi trường sinh hoạt chung. Không ít phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại khi trẻ em vô tình chứng kiến những hành động chưa phù hợp với lứa tuổi, trong khi chính người lớn lại lúng túng không biết nên giải thích hay nhắc nhở như thế nào.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- “Không hiểu sao có thể làm như thế chốn công cộng? Mình nghĩ nên gọi quản lý ở khu vực bể bơi ra nhắc nhở, thậm chí mời ra khỏi bể luôn”.

- “Nếu mình là người chứng kiến mình sẽ ra nhắc nhở trực tiếp… Không thể để như vậy được, quá thiếu văn minh”.

- “Như chốn không người, xem mà thấy xấu hổ thay. Chán ý thức quá!”.

- “Điều đáng nói là xung quanh có rất nhiều trẻ nhỏ. Người lớn có thể ngại nhìn đi chỗ khác nhưng trẻ con thì sẽ rất tò mò”.

- “Hành động này ở nơi công cộng đặc biệt là khu vực có rất nhiều cháu nhỏ là không thể chấp nhận được”.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, nhiều người cũng cho rằng ban quản lý hoặc nhân viên bể bơi nên có biện pháp nhắc nhở trực tiếp khi phát hiện các hành vi không phù hợp, thay vì để cư dân tự xử lý hoặc phản ánh trên mạng xã hội.

Nhiều bình luận thể hiện phản ứng gay gắt từ netizen

Thực tế, đây không phải lần đầu mạng xã hội chứng kiến những tranh cãi liên quan đến các hành vi thân mật quá mức ở nơi công cộng. Từ quán cà phê, rạp chiếu phim cho đến công viên, bể bơi, những hình ảnh tương tự vẫn xuất hiện và đều nhận phản ứng trái chiều từ dư luận.

Các ý kiến đều cho rằng việc bày tỏ tình cảm là quyền cá nhân, song khi xuất hiện ở không gian chung, đặc biệt tại những địa điểm công cộng có đông trẻ em, mỗi người vẫn cần ý thức về giới hạn trong hành vi của mình. Đặc biệt là khi những hành động quá đà khiến người xung quanh khó chịu, phản cảm và tạo nên hình ảnh thiếu văn minh.