Càng giấu càng lộ: Cặp đôi nổi tiếng kín như bưng nhưng liên tục bị team qua đường tung ảnh hẹn hò?

Gần đây, Hà Còi - phi công Gen Z từng thu hút nhiều sự chú ý bỗng chuyển hướng sang làm vlog, chia sẻ lại cuộc sống đời thường của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như trong đoạn clip, netizen không vô tình “soi” ra một chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa Hà Còi và Meichan.

Theo đó, cặp đôi từng vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2025. Thời điểm đó, cả hai từng bị “team qua đường” bắt gặp cùng nhau ăn tối, đi chơi. Không những thế, một drama xảy ra giữa bộ ba Meichan - Hà Còi - Harry khi ấy cũng làm bùng lên những bàn tán xoay quanh chuyện tình cảm của cặp trai tài, gái sắc này.

Hà Còi và Meichan khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ

Cho đến đoạn vlog mới đây của Hà Còi, anh chàng vô tình ghi lại một cảnh quay ngồi trên xe ô tô và luyện tiếng Anh. Đáng chú ý, khung cảnh bên ngoài lại hướng ra một trường học. Rất nhanh chóng, “thám tử mạng” đã liên kết với một bài đăng của Meichan khi cô chia sẻ đến trường học này để làm diễn giả. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng cả hai đi chung với nhau, Hà Còi là người đưa đón Meichan đi dự sự kiện.

Khi loạt hint này được đăng tải, các từ khoá liên quan đến mối quan hệ của Meichan và Hà Còi cũng được dân tình rần rần tìm kiếm. Không những thế phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng cho rằng đã từng bắt gặp cặp đôi đi chung bên ngoài. Cả hai được nhận xét rất xứng đôi, hợp nhau về mặt ngoại hình.

Netizen "soi" ra loạt hint trùng hợp giữa Hà Còi và Meichan

Dân mạng còn cho rằng cả hai dùng chung xe ô tô khi có nhiều chi tiết trùng khớp

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình tưởng ai cũng biết hai bạn này hẹn hò rồi nhỉ, công nhận đẹp đôi nha”.

- “Thích đôi này, mong có nhiều hint hơn”.

- “Đẹp đôi xỉu, cảm giác hợp nhau dã man. Hóng ngày công khai”.

- “Mình cũng đoán hai bạn đang hẹn hò nhưng người trong cuộc không lên tiếng thì mình nghĩ nên tôn trọng cuộc sống riêng của họ”.

- “Mê đôi này lắm, chút hint nhỏ nhỏ thế này thôi cũng đủ quắn quéo rồi”.

Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Trong khi đó cả Hà Còi và Meichan đều không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận về mối quan hệ này. Cả hai cũng là những người rất kín tiếng về chuyện đời tư trên MXH, chỉ chia sẻ chủ yếu xoay quanh công việc, không nhắc đến chuyện tình cảm.

Một số bình luận cho rằng đã nhiều lần gặp cặp đôi ở ngoài

Hình ảnh của Hà Coi và Meichan khi "team qua đường" bắt gặp

Trước đó, khi drama xảy ra, cả Hà Còi và Meichan đều bày tỏ chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư, nên sẽ chia sẻ vào một thời điểm thích hợp. Ngoài ra, cả hai cũng bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyết định và cuộc sống cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) là một trong những nhà sáng tạo nội dung trẻ được yêu thích, sở hữu 958 nghìn người theo dõi. Cô hội tụ nhiều yếu tố từ ngoại hình xinh đẹp đến học vấn cùng tình cách thân thiện, đáng yêu. Chính vì vậy cô bạn thường được mọi người ưu ái gọi với những danh xưng như “con nhà người ta”, “nữ thần thế hệ Gen Z”.

Hà Còi (Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001) là cơ phó điển trai nổi tiếng trên MXH. Anh chàng khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" với diện mạo điển trai cùng loạt clip ghi lại khoảnh khắc cực ngầu khi ngồi trong buồng lái. Hiện tại, Hà Còi có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok.