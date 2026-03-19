Bức ảnh bị chụp lén khiến Á hậu Lona Kiều Loan lộ bí mật liên quan đến bác sĩ thẩm mỹ

Lona Kiều Loan (tên đầy đủ Kiều Loan) sinh năm 2000, được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách cá tính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và các sự kiện giải trí. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp còn lấn sân sang âm nhạc, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ đa năng, năng động trong showbiz Việt.

Bên cạnh đó, Lona Kiều Loan từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như King of Rap, The Heroes và Trời Sinh Một Cặp. Ở tuổi 25, cô gây chú ý khi thông báo trúng tuyển ngành Y khoa tại cả Trường Đại học Văn Lang University và Hong Bang International University với tổng điểm 25,07/30. Người đẹp Gen Z cho biết lựa chọn theo đuổi ngành học này xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nhiều người và phát triển bản thân, cho thấy nỗ lực hoàn thiện cả về tri thức lẫn giá trị sống.

Tại Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan giành danh hiệu á hậu 1, sau đó vào top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 2000 hoạt động showbiz Việt với nhiều vai trò như người dẫn chương trình, rapper, ca sĩ, người mẫu. Ảnh: FBNV

Trong khi đang hoạt động nghệ thuật khá năng nổ, Lona Kiều Loan bất ngờ trở nên kín tiếng. Người đẹp sinh năm 2000 gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Đáng chú ý, những khoảnh khắc được chia sẻ chủ yếu tập trung vào cận mặt, hạn chế để lộ rõ vóc dáng.

Tháng 8/2024, cô được cho là bị “team qua đường” bắt gặp khi đi cùng mẹ ruột đến một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM để thăm khám. Thời điểm này, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 diện trang phục dáng rộng, khiến vòng hai trông lớn rõ rệt và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đến đầu tháng 9/2024, một nguồn tin cho biết người đẹp đã chào đón con trai đầu lòng sau thời gian mang thai. Trong suốt giai đoạn bầu bí, Lona Kiều Loan giữ kín đời tư, hạn chế chia sẻ thông tin với công chúng và được gia đình kề cận chăm sóc trong thời điểm sinh con.

Lona Kiều Loan từng bị bắt gặp để lộ vòng 2 vượt mặt, đi khám cùng với mẹ tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: MXH

Hiện tại, Lona Kiều Loan được cho là đang tận hưởng cuộc sống khá dư dả. Người đẹp sinh sống tại một căn penthouse sang trọng, sở hữu bộ sưu tập túi hiệu giá trị và thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch đẳng cấp, khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Khi bị cư dân mạng hỏi về việc nghệ sĩ hay "flex" đồ hiệu, Kiều Loan nói: "Chị sở hữu và cho nó xuất hiện phần nhiều vì tính chất công việc chứ không chạy theo KPI hay trend gì đâu. Còn lại vì nó không là sở thích và ưu tiên nên chị không biết. Có thể nó là niềm vui, kết quả của sự cố gắng mới có được, sự yêu chiều, đam mê, tài sản... Miễn vui là được".

Tháng 1/2022, Kiều Loan từng gây choáng khi tậu xế xịn trị giá 3 tỷ đồng dịp cuối năm. Người đẹp bày tỏ sự hạnh phúc: "Năm 2021 không chỉ với Loan mà còn với tất cả đều có thời gian chiêm nghiệm bản thân, chia sẻ và quý trọng mọi thứ hơn. Loan vẫn còn được mạnh khoẻ, cảm thấy vô cùng may mắn và biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, mang đến nhiều giá trị tốt đẹp đến mọi người".

Lona Kiều Loan hiện đang có cuộc sống như một phú bà đích thực. Ảnh: FBNV

Kể từ khi bước chân vào showbiz, Lona Kiều Loan luôn giữ thái độ kín tiếng về đời sống cá nhân. Người đẹp sinh năm 2000 từng vướng tin đồn hẹn hò với một bác sĩ thẩm mỹ khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay dịp đặc biệt, song chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ này.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng chia sẻ về chuyện thường hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".