Sự kiện ra mắt bộ phim mới Bus - Chuyến Xe Một Chiều đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân tình khi quy tụ dàn diễn viên trẻ như Trần Lê Vĩnh Đam, Á hậu Minh Kiên, Phí Phương Anh, Vân Trang... Tuy nhiên, trong không khí sôi động, một khoảnh khắc tương tác giữa Minh Kiên và đạo diễn Luk Vân lại bất ngờ viral trên MXH vì tình huống bị đánh giá là gượng gạo, khó xử.

Theo đó, khi đang giao lưu, đạo diễn Luk Vân bất ngờ quay sang hỏi Minh Kiên: " Một rạp là 200 vé. Em mua 200 vé hông, em mua đi ". Trước lời đề nghị này, nàng hậu thoáng ngập ngừng quay đi nhưng sau đó vẫn nở nụ cười và đáp lại: "Đúng rồi, em mua chứ ".

Tuy nhiên, nữ đạo diễn vẫn tiếp tục nhấn mạnh: " Em mua đi, đây là phim đầu tay của em ". Minh Kiên lúc này có biểu cảm khá "xịt keo" nhưng vẫn trả lời: "Đúng rồi, em sẽ mua một rạp" khiến tình huống trở nên gượng gạo trong mắt nhiều người theo dõi.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, không ít ý kiến cho rằng cách đặt vấn đề của đạo diễn thiếu tinh tế, đặc biệt khi biểu cảm của Minh Kiên đã thể hiện rõ sự lúng túng. Việc tiếp tục nhắc lại lời đề nghị như vậy bị cho là dễ đẩy đối phương vào thế khó xử.

Một số khán giả còn liên hệ đến hoàn cảnh đời sống khá giản dị của nàng hậu, cho rằng câu nhắc khéo càng khiến tình huống trở nên khó xử hơn. Á hậu Minh Kiên sinh ra trong gia đình ở quê giản dị, bố mẹ ly dị từ bé, cô đăng quang 2 năm nhưng vẫn ở phòng trọ 20m2 và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên câu nói của đạo diễn Luk Vân mới bị đánh giá là thiếu tinh tế, không nghĩ đến hoàn cảnh của nàng hậu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến nhìn nhận đây chỉ là một khoảnh khắc mang tính chất đùa vui của Luk Vân và Minh Kiên, không nên bị đẩy đi quá xa. Trong quá trình làm việc, việc tung hứng giữa đạo diễn và diễn viên để tạo không khí là điềuhoàn toàn bình thường, có thể họ chỉ nói nhưng không bắt ai phải làm thật. Phản ứng của Minh Kiên dù có chút ngập ngừng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, lịch sự, cho thấy sự thân thiết giữa hai người.

Một số bình luận của dân tình: - Minh Kiên nhà còn khó khăn không phải dư dả hay dùng đồ hiệu các kiểu đâu mà bắt con bé làm vậy. Đồng ý là phim mình đóng thì tự ủng hộ mình là điều không sai, nhưng việc Luk Vân nói như kiểu ép phải mua 200 vé làm con bé sượng trân. - Nhìn là thấy giỡn rồi mà. - Nhìn bả lúng túng thấy thương ghê ha. - Không biết nói giỡn hay thiệt. Nhưng thấy cũng hơi thiếu tinh tế thật, kiểu nói như ép người ta ấy. - Tôi thấy bình thường, quay vui thôi mà. - Phải tôi thì tôi cũng khó xử.

Nói thêm về Bus - Chuyến Xe Một Chiều, trong phim Minh Kiên đảm nhận vai Mây - một nữ sinh cấp 3 có vẻ ngoài nhẹ nhàng, trong trẻo, đồng thời là người đồng hành cùng Tuấn Vũ (Trần Lê Vĩnh Đam) trong hành trình khám phá những bí ẩn xảy ra tại trường học. Bộ phim xoay quanh chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết của một nữ sinh, từ đó kéo theo hàng loạt lời đồn và những hiện tượng khó lý giải, gắn với hình ảnh chuyến xe bí ẩn như một sợi dây xuyên suốt. Không chỉ dừng lại ở yếu tố tâm linh, phim còn chạm đến những góc khuất tâm lý học đường, nơi ranh giới giữa thực tế và nỗi ám ảnh trở nên mơ hồ.

Bộ phim chính thức ra rạp vào ngày 20.3, hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả và tạo nên nhiều thành tích phòng vé.

