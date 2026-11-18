Mới đây, ekip phim Mẹ Mìn đăng tải một đoạn clip giới thiệu nhân vật do Minh Hằng đảm nhận, lập tức thu hút sự chú ý bởi màn biến đổi ngoại hình của nữ diễn viên. Trong video, cô xuất hiện đan xen giữa hai hình ảnh đối lập. Một bên là cô nữ sinh trong tà áo dài trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mang vẻ ngoài trong trẻo, hiền lành. Bên còn lại là Mẹ Mìn với áo dài đỏ, nón đỏ, thần thái bí hiểm và biểu cảm toát lên cảm giác thao túng, đáng sợ.

Đáng nói, dù xuất hiện trong tạo hình áo trắng hay áo đỏ, nhân vật của Minh Hằng đều có một đặc điểm chung, chính là màn "biến hình" với đôi mắt đen hoàn toàn, không nhìn thấy tròng trắng. Chi tiết này khiến ánh nhìn của nữ diễn viên trở nên khác thường, vừa vô hồn vừa có cảm giác đang quan sát và kiểm soát mọi thứ xung quanh. Sự tương phản giữa diện mạo nữ sinh tưởng chừng vô hại và đôi mắt ma quái càng khiến hình tượng Mẹ Mìn trở nên khó đoán. Chỉ với một đoạn clip ngắn, Minh Hằng đã phần nào cho thấy cô sẽ không xuất hiện với hình ảnh quen thuộc thường thấy.

(Ảnh: NSX)

Đôi mắt toàn tròng đen trong đoạn clip "biến hình" của Minh Hằng (Ảnh: NSX)

Đây là một trong những màn biến đổi đáng chú ý nhất của Minh Hằng trong lần trở lại điện ảnh sau ba năm vắng bóng. Đặc biệt, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ còn đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với thể loại kinh dị, huyền bí. Thay vì những vai diễn có ngoại hình quyến rũ, hiện đại hay mang màu sắc tình cảm, cô lần này hóa thân thành một nhân vật phản diện có yếu tố siêu nhiên, nắm giữ quyền năng đặc biệt và đứng ở trung tâm của một trò chơi đầy cạm bẫy.

Trong phim, Mẹ Mìn là một thực thể bí ẩn có khả năng ban phát điều ước cho con người. Tuy nhiên, không có món quà nào miễn phí và mỗi mong muốn đều đi kèm những điều kiện cùng cái giá phải trả. Câu chuyện tập trung vào hai nhân vật Zoe (Rima Thanh Vy) và Hiếu (Khương Lê). Một người khao khát được nổi tiếng, người còn lại mong muốn trở thành tỷ phú. Khi những điều ước trở thành hiện thực, cuộc sống của cả hai tưởng chừng bước sang trang mới, nhưng cũng từ đó, hàng loạt biến cố nguy hiểm liên tiếp xảy ra. Họ dần nhận ra phía sau cơ hội đổi đời là một cuộc giao kèo không hề đơn giản.

(Ảnh: NSX)

Tạo hình Mẹ Mìn của Minh Hằng (Ảnh: NSX)

Với Minh Hằng, vai diễn lần này là một thử thách thực sự. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, ban đầu cô từng cân nhắc từ chối vì chưa có kinh nghiệm với dòng phim kinh dị, trong khi phần lớn các cảnh quay của nhân vật đều đòi hỏi sự hỗ trợ của kỹ xảo. Phim sử dụng CGI trong khoảng 60% cảnh quay, đồng nghĩa Minh Hằng phải diễn trước phông xanh trong nhiều phân đoạn. Cô từng cảm thấy hoang mang trong những ngày đầu ghi hình vì không thể hình dung rõ những gì nhân vật đang tương tác trên màn ảnh. Sau khi trao đổi với ekip và hiểu hơn về cách xây dựng thế giới trong phim, nữ diễn viên mới dần tìm được cách nhập vai.

Trước khi khiến khán giả chú ý với đôi mắt đen ám ảnh, Minh Hằng vốn đã là một gương mặt có hành trình hoạt động nghệ thuật đáng kể. Gia nhập showbiz từ đầu những năm 2000, cô khởi đầu với vai trò ca sĩ, từng ghi dấu ấn qua những ca khúc như Một Vòng Trái Đất, Sắc Môi Em Hồng. Tuy nhiên, diễn xuất mới là lĩnh vực giúp Minh Hằng xây dựng vị trí vững chắc trong lòng công chúng.

(Ảnh: FBNV)

Năm 2007, vai Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về trở thành bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi Minh Hằng đến gần hơn với khán giả truyền hình. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm với vai Đông Dương trong Vừa Đi Vừa Khóc, một nhân vật có tạo hình và tính cách khác biệt, giúp cô giành giải Mai Vàng năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích.

Trên màn ảnh rộng, Minh Hằng cũng từng bước mở rộng màu sắc diễn xuất qua Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Bao Giờ Có Yêu Nhau. Đặc biệt, hai dự án Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2 cho thấy hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và gai góc hơn của nữ diễn viên.

Sau Chị Chị Em Em 2 ra mắt năm 2023, Minh Hằng gần như rút khỏi đường đua điện ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình. Cô kết hôn vào tháng 6/2022, đón con đầu lòng vào năm 2023 và dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên vẫn xuất hiện ở một số hoạt động giải trí. Sau ba năm, Minh Hằng chọn trở lại bằng Mẹ Mìn - một dự án có màu sắc hoàn toàn khác với những tác phẩm từng làm nên tên tuổi.