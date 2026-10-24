Đám cưới Quân A.P: Sự cố bất thình lình khiến Trấn Thành, Minh Hằng bị nghi ngờ!

Tối 23/10, tập mới của Running Man Vietnam chính thức lên sóng với sự góp mặt của các khách mời Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn.K. Mang chủ đề "Hỷ sự gia tộc R", chương trình mở đầu bằng khung cảnh dàn cast tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Quân A.P. Tuy nhiên, không khí vui vẻ nhanh chóng bị đảo lộn bởi một sự cố bất ngờ, kéo theo màn truy tìm thủ phạm đầy căng thẳng.

Trong tập này, Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn.K được giới thiệu là những khách quý đến dự hôn lễ, trong khi danh tính cô dâu vẫn chưa được hé lộ. Ngay từ những phút đầu, các thành viên đã chia nhau chuẩn bị sính lễ gồm trầu cau, trái cây, bánh, trà, hoa và rượu để mang đến nhà gái đón dâu cho “chú rể” Tám Quân.

Chương trình chuẩn bị dàn sính lễ như đám cưới thật cho Quân A.P ở Running Man Vietnam

Tuy nhiên, giữa lúc chuẩn bị đi đón dâu thì sự cố xảy ra

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, sự xuất hiện của “chủ hôn” Lê Nhân lại mở ra một diễn biến không ai ngờ tới. Nam diễn viên mang đến hộp sính lễ đặc biệt chứa vòng vàng và kim cương được giới thiệu là “gia bảo”. Thế nhưng, ngay sau khi hộp quà được đặt vào khay sính lễ, một sự cố cúp điện bất thình lình xảy ra. Khi ánh sáng trở lại, món sính lễ giá trị đã biến mất không dấu vết. Đám cưới đang vui vẻ bỗng chốc biến thành một cuộc điều tra, buộc dàn cast phải tìm ra người đã lấy mất hộp vàng trước khi hôn lễ có thể tiếp tục.

Clip: Sự cố ở đám cưới Quân A.P

Trong số những người bị đưa vào diện tình nghi, Minh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi bị Anh Tú Atus đặt nghi vấn. Không chỉ nữ ca sĩ, Trấn Thành cũng rơi vào vòng nghi vấn, khiến tình huống càng thêm khó đoán. Với loạt phản ứng và màn đối đáp của các thành viên, vụ mất sính lễ hứa hẹn trở thành một trong những tình tiết gây tò mò nhất tập phát sóng.

Sau sự cố, chương trình đưa ra thử thách để các nghệ sĩ lần theo manh mối, tìm lại món sính lễ thất lạc và giúp Quân A.P hoàn tất nghi thức cưới hỏi. Từ một đám cưới được chuẩn bị công phu, Running Man Vietnam bất ngờ chuyển hướng sang màn truy tìm thủ phạm, đẩy các thành viên vào cuộc chơi vừa căng thẳng vừa hài hước.

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Tình yêu ngoài đời thật của Quân A.P

Trái ngược với hình ảnh hài hước, thoải mái trên các chương trình giải trí, Quân A.P lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam ca sĩ đã gắn bó với Lê Khanh hơn một thập kỷ, từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai quen biết khi học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, sau đó tiếp tục theo học tại THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Theo những thông tin được chia sẻ, tình cảm của cặp đôi được cho là bắt đầu từ năm lớp 9 và âm thầm kéo dài qua nhiều năm. Từ khoảng năm 2012, Quân A.P đã đăng tải những hình ảnh có sự xuất hiện của Lê Khanh trên mạng xã hội.

Khi trở thành ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit và lượng người hâm mộ đông đảo, Quân A.P vẫn giữ thói quen hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Anh hiếm khi đề cập trực tiếp đến mối quan hệ với Lê Khanh trước truyền thông, càng khiến công chúng tò mò về chuyện tình được cho là kéo dài từ thời thanh xuân của nam ca sĩ.

Quân A.P vướng nghi vấn sắp tổ chức hôn lễ ngoài đời thực

Đáng chú ý, hồi tháng 7 vừa qua, Quân A.P từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng xóa hình ảnh chụp cùng một cô gái diện váy cưới, trong khi anh mặc trang phục chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý. Dù bức ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cư dân mạng vẫn kịp lưu lại và chia sẻ rộng rãi, làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn.

Cùng với những động thái được khán giả suy đoán là tín hiệu về chuyện cưới hỏi vào cuối năm, đời tư của Quân A.P càng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, đến nay, nam ca sĩ chưa chính thức xác nhận kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài đời thực.

Ảnh: FBNV