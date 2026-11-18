Mới đây, Lê Phương đưa con trai Cà Pháo đến nhà cố nghệ sĩ Quý Bình để tưởng nhớ anh nhân dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con đứng bên bàn thờ của người đồng nghiệp, cũng là tri kỷ từng gắn bó với cô trong suốt nhiều năm.

Trong dịp này, Lê Phương chuẩn bị một giỏ trái cây kèm tấm thiệp ghi dòng chữ: "Sinh nhật anh 17/11 - Gia đình Lê Phương". Đáng chú ý, Cà Pháo nay đã lớn phổng phao, vẫn dành tình cảm thân thiết cho người từng đồng hành đặc biệt với mẹ. Nữ diễn viên tiết lộ trên đường về, cậu bé còn thủ thỉ: "Mình lại lên nữa nha Mẹ!".

Hành động của hai mẹ con cho thấy Lê Phương vẫn luôn trân trọng tình cảm dành cho cố nghệ sĩ Quý Bình, đồng thời giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình anh ngay cả khi người bạn cũ đã ra đi.

Lê Phương đến nhà cố nghệ sĩ Quý Bình để mừng sinh nhật anh

Cà Pháo gây xúc động khi nhắc mẹ sau này lại lên thăm cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương và Quý Bình quen biết nhau từ thời còn là sinh viên. Cả hai từng có 8 năm gắn bó, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dù chuyện tình không có cái kết viên mãn, họ vẫn giữ được sự trân trọng và tình cảm dành cho đối phương sau khi chia tay. Sau đó, Lê Phương kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm rồi tan vỡ. Trong giai đoạn khó khăn ấy, Quý Bình được nữ diễn viên nhắc đến như một người luôn ở bên an ủi, động viên cô. Lê Phương từng chia sẻ con trai riêng Cà Pháo gọi nam nghệ sĩ là "Ba Bình". Mối quan hệ giữa họ vì thế không chỉ dừng lại ở chuyện tình cảm trong quá khứ, mà còn là sự gắn bó của những người tri kỷ.

Năm 2017, Lê Phương lên xe hoa với ông xã Trung Kiên. Hiện tại, cô có cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng và các con. Ít ai biết, Quý Bình chính là người mai mối cho cặp đôi. Anh cũng có mặt trong ngày vui của Lê Phương, thậm chí còn hát để gửi lời chúc phúc đến cô và Trung Kiên. Trên mạng xã hội, Lê Phương từng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết giữa chồng và Quý Bình. Điều này phần nào cho thấy tình bạn giữa nam nghệ sĩ với gia đình nữ diễn viên vẫn luôn tốt đẹp, không bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm trong quá khứ.

Nghệ sĩ Quý Bình và Lê Phương giữ gìn tình bạn đẹp suốt nhiều năm

Đến năm 2020, khi Quý Bình kết hôn với vợ doanh nhân, vợ chồng Lê Phương cũng gửi hoa chúc mừng. Trên lẵng hoa khi ấy có dòng nhắn gửi: "Mừng hạnh phúc anh chị, em mừng cho anh". Những hành động qua từng cột mốc cho thấy cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành.

Từ năm 2023, Quý Bình lui về hậu trường để tập trung điều trị bệnh. Nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với bệnh u não. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả và những người từng có cơ hội gắn bó. Trong đó, tình cảm mà Lê Phương dành cho người tri kỷ quá cố vẫn được cô gìn giữ bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.