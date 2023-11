Đời không như mơ của “họa mi nước Mỹ” Mariah Carey: Trưởng thành trong sự phân biệt chủng tộc, từng suýt bị chị gái bán vào nhà thổ

Năm nào cũng vậy, cứ sau khi lễ Halloween kết thúc, ca khúc Giáng sinh của Mariah Carey lại leo lên Top tìm kiếm và “hot” trở lại. Năm nay cũng không ngoại lệ, hiện tại ca khúc Giáng sinh và cả Mariah Carey đều lần lượt trở thành từ khóa “viral” trên mạng xã hội với lượng tìm kiếm khủng.

Nhắc đến một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc mừng Giáng sinh, chắc chắn công chúng sẽ nghĩ ngay tới Mariah Carey. Bởi lẽ cứ vào mỗi dịp Giáng sinh, ca khúc “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey lại vang lên ở khắp mọi nhà và trung tâm thương mại.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc đời của Mariah Carey cũng là điều khiến công chúng tò mò. Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười tỏa sáng ấy, Mariah Carey từng phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời.

Tuổi thơ đầy biến cố

Sinh năm 1969, Mariah Carey là nữ diva hàng đầu của ngành công nghiệp giải trí Mỹ với nhiều album nổi tiếng trên toàn cầu như: Music Box (1993), Merry Christmas (1994) và Daydream (1995). Trong đó, sự thành công của ca khúc “All I Want for Christmas Is You” đã giúp Mariah Carey được công chúng đặt cho danh xưng “nữ hoàng nhạc Giáng sinh”.

Mariah Carey sinh trưởng trong gia đình có mẹ là người Mỹ gốc Ireland, bố là người Mỹ gốc Phi. Trong cuốn hồi ký “The Meaning of Mariah Carey” phát hành năm 2020, Mariah Carey đã tiết lộ nhiều góc khuất đằng sau cuộc sống đầy ánh hào quang của mình.

Mariah Carey và mẹ ruột

Nữ diva cho biết, cô có một tuổi thơ không mấy êm đềm khi luôn phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc, do bố là người Mỹ gốc Phi. Chẳng những vậy, mỗi ngày nữ ca sĩ đều phải chứng kiến những cảnh bạo lực, sự cãi vã và xung đột giữa bố mẹ. Tới năm Mariah Carey lên 3, bố mẹ cô ly hôn. Nữ ca sĩ theo mẹ chuyển tới sống ở Long Island. Cuộc sống của 2 mẹ con luôn trong tình trạng bấp bênh. Thậm chí ngôi nhà nữ ca sĩ và mẹ sinh sống còn không được gọi là nhà mà chỉ đơn thuần như một cái lán.

Việc thiếu vắng tình yêu thương và sự quan tâm từ bố mẹ cùng việc phải chứng kiến những cảnh bạo lực trong gia đình đã để lại ám ảnh tâm lý đối với Mariah Carey. Đây cũng là nguyên nhân khiến các MV của Mariah Carey đều xuất hiện hình ảnh tình yêu giữa chàng trai da màu và cô gái da trắng.

Mariah Carey có anh trai và chị gái

Cũng trong cuốn hồi ký “The Meaning of Mariah Carey”, Mariah Carey cũng tiết lộ việc bản thân cảm thấy rất cô đơn và khó hòa đồng khi có bố mẹ khác da màu. Thậm chí, nữ ca sĩ còn chịu cảnh bị bạn học chế giễu là “gấu xù bông”, nguyên nhân tới từ sự phân biệt chủng tộc.

Không chỉ Mariah Carey, mẹ nữ ca sĩ cũng chịu cảnh tương tự. Bà bị chính gia đình mình bỏ rơi vì dám kết hôn với một người da màu. Sự ám ảnh về nạn phân biệt chủng tộc đeo bám Mariah Carey gần như cả cuộc đời.

Mariah Carey tiết lộ rằng, cô từng suýt bị chị gái bán vào nhà thổ

Thế nhưng điều này vẫn chưa là gì so với việc bị chính chị gái ruột Alison mới chính là ác mộng của nữ diva. Chị gái Mariah Carey hơn nữ ca sĩ 8 tuổi, người này có một quá khứ vô cùng bất hảo khi thường xuyên sử dụng chất cấm, tự tử không thành và kết hôn năm 15 tuổi do mang thai.

Vào năm Mariah Carey 12 tuổi, chị gái còn cho cô sử dụng thuốc an thần, chất cấm. Thậm chí là tạt trà nóng khiến nữ ca sĩ bị bỏng cấp độ 3. Thế nhưng đáng sợ hơn chính là việc Alison cố gắng bán Mariah Carey cho một tay ma cô. Mariah Carey cho biết, cô luôn tin rằng, chị gái là người chuyên tuyển gái gọi cho một tay ma cô tên John. Thậm chí, Alison còn để Mariah Carey ở một mình với John trong xe, khiến cô suýt bị tay ma cô này cưỡng bức. May mắn, một người đàn ông lớn tuổi tò mò nhìn vào trong xe nên nữ ca sĩ mới thoát nạn.

Nữ ca sĩ mắc chứng rối loạn lưỡng cực năm 2001, căn bệnh có thể gây ra sự thay đổi đột ngột và cực đoan trong tâm trạng. Tuy nhiên, Mariah Carey luôn giữ kín về tình hình căn bệnh của mình và im lặng trước mỗi lời chỉ trích từ công chúng về một số hành động quá khích hay thái độ diva. Tới năm 2018, Mariah Carey mới lần đầu tâm sự về căn bệnh này. Nữ ca sĩ cho biết, bản thân luôn cảm thấy cô đơn và lo sợ ai đó biết chuyện sẽ tiết lộ bí mật này.

Tình duyên lận đận, bị kiểm soát bởi người chồng hơn 21 tuổi

Giàu có và nổi tiếng là vậy nhưng đường tình duyên của Mariah Carey lại chẳng mấy hạnh phúc. Mariah Carey kết hôn lần đầu vào năm 1993 khi mới 24 tuổi. Người chồng đầu tiên của nữ ca sĩ là Tommy Mottola - nhà sản xuất âm nhạc tài ba, giám đốc điều hành hãng Sony Music. Tommy Mottola sinh năm 1948 và hơn nữ ca sĩ 21 tuổi. Những tưởng việc kết hôn với 1 người đàn ông có sự đồng điệu trong âm nhạc sẽ khiến cuộc hôn nhân của Mariah Carey viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng sau 5 năm chung sống, cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Mariah Carey và người chồng đầu tiên Tommy Mottola

Cả hai có một hôn lễ cực sang trọng và hoành tráng

Mariah Carey từng mô tả cuộc hôn nhân với Tommy Mottola như “địa ngục” của sự kìm hãm và kiểm soát. Theo Mariah Carey, cô chỉ được ra khỏi biệt thự khi có sự cho phép của chồng. Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều được gắn camera, mỗi một bước chân của Mariah Carey đều có đội ngũ vệ sĩ và an ninh đi theo. Cuộc hôn nhân này đáng sợ tới mức, Mariah Carey không thể ngủ trong căn biệt thự mà phải bí mật thuê một căn hộ ở Manhattan cạnh huấn luyện viên diễn xuất. Thực tế, cô chỉ lấy lý do làm việc với huấn luyện viên để tới căn hộ này ngủ.

Sau một khoảng thời gian dài bị kìm kẹp, Mariah Carey đã quyết định ly hôn với Tommy Mottola. Thế nhưng việc nữ ca sĩ nói ra quyết định này ngay trước mặt bạn bè chồng đã khiến ông tức giận. Theo lời Mariah Carey, trong 1 đêm, Tommy Mottola đã cầm con dao cắt bơ đưa vào mặt và từ từ kéo nó xuống má cô một cách đầy giận dữ.

Do bị kìm kẹp quá nhiều nên Mariah Carey quyết tâm ly hôn

Hậu ly hôn, Mariah Carey rời khỏi Sony Music, nhưng Tommy Mottola đã dùng quyền lực để phá hỏng sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ông cắt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi các sản phẩm quảng cáo tại các cửa hàng băng đĩa.

Trong cuốn hồi ký này, Mariah Carey cũng tâm sự về mối tình với ngôi sao bóng chày Derek Jeter. Thế nhưng chuyện tình này cũng không kéo dài. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục hẹn hò với nam ca sĩ Luis Miguel. Cả hai bên nhau được 3 năm thì chia tay. Năm 2008, Mariah Carey kết hôn với người chồng thứ 2 là Nick Cannon. Cặp đôi có với nhau một cặp song sinh và chính thức “đường ai nấy đi” vào năm 2014.

Mariah Carey và người chồng thứ 2 Nick Cannon

Kế đến, Mariah Carey cũng nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ với tỷ phú casino người Úc - James Packer. Cặp đôi hẹn hò vào năm 2015, rồi thông báo đính hôn vào tháng 1/2016. Thế nhưng chỉ sau 9 tháng, truyền thông tiết lộ việc cả hai đã hủy hôn. Điều bất ngờ hơn chính là bản thân Mariah Carey cũng chịu cú sốc tinh thần khi biết tin này qua truyền thông chứ không phải từ vị hôn phu.

Mariah Carey và vị hôn phu cũ James Packer

Mariah Carey bên người tình trẻ

Nguyên nhân được cho là do Mariah Carey đã cắm sừng vị hôn phu tỷ phú khi có quan hệ với vũ công nam trẻ tuổi. Thế nhưng phía đại diện của Mariah Carey đã kiên quyết phủ nhận việc nữ ca sĩ ngoại tình. Tuy phủ nhận, nhưng chỉ sau 1 tháng sau khi sự việc diễn ra, Mariah Carey đã công khai mối quan hệ hẹn hò với vũ công trẻ kém cô 13 tuổi - Bryan Tanaka.

Luôn xuất hiện với hình tượng người phụ nữ thành công và mạnh mẽ, nên ít ai nghĩ rằng, trong quá khứ Mariah Carey lại phải đối mặt với nhiều biến cố tới vậy. Qua những chia sẻ trong cuốn hồi ký, công chúng cũng hiểu được phần nào sự nỗ lực của Mariah Carey để thoát khỏi quá khứ đen tối và vươn tay chạm tới hào quang sự nghiệp. Dù hiện tại đã bước sang tuổi U60 và ít khi lộ diện, nhưng không thể phủ nhận rằng, nữ diva vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nền âm nhạc Mỹ.