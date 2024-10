Hôm 21/9, chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu (Miss Tourism Vietnam Global) 2024 đã diễn ra thành công. Dư âm về sự kiện vẫn kéo dài đến giờ, đặc biệt cảnh trưởng ban tổ chức kiêm đạo diễn Phạm Duy Khánh lấy vương miện từ Hoa hậu Lý Kim Thảo để trao cho Võ Cao Kỳ Duyên cũng gây sốt mạng xã hội.

Đoạn clip trao vương miện viral trên mạng xã hội

Tại thời điểm đó, Phạm Duy Khánh có màn trao vương miện nhanh gọn lẹ và đẹp khi đặt ngay lên đầu tân Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên một cách vừa vặn, không cần chỉnh sửa gì. Thậm chí, nhiều dân mạng còn tán thưởng đạo diễn Phạm Duy Khánh là người đội vương miện cho hoa hậu đẹp nhất lịch sử.

Giải thích về hành động này, Trưởng ban tổ chức cho biết vì trang phục của Hoa hậu Lý Kim Thảo khiến cô gặp khó trong việc trao lại vương miện. Khi đàn em ngỏ ý, đạo diễn Phạm Duy Khánh đã đội thay vì “đang trên sóng trực tiếp nên cần nhanh gọn”.

Chia sẻ xoay quanh việc đội vương miện cho Võ Cao Kỳ Duyên gây sốt gần đây, đạo diễn Phạm Duy Khánh nói: “Khánh cũng rất bất ngờ khi mấy ngày hôm nay nhiều người chia sẻ khoảnh khắc giúp cho Hoa Hậu Lý Kim Thảo trao vương miện cho tân Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên lại gây sốt trên mạng.

Khánh thấy vui và thú vị, chắc bởi một phần Khánh cũng làm nghề đào tạo người đẹp 15 năm rồi được tiếp xúc với rất nhiều chiếc vương miện khác nhau, nên phần nào mình có chút kinh nghiệm khi trao vương miện. Nghe khán giả cũng ưu ái khi gọi Khánh là người đội vương miện đẹp nhất lịch sử thì Khánh rất vui và hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới mọi người".

Sinh năm 1992, Phạm Duy Khánh là đạo diễn kiêm nhà sản xuất có tiếng tại Việt Nam. Anh được mệnh danh là “ông trùm chân dài 9X” và cũng là một trong những ông bầu trẻ tuổi nhất của showbiz Việt Nam. Đạo diễn Phạm Duy Khánh thuộc Uỷ viên ban chấp hành Hội người mẫu Việt Nam và đang học Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại Học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Đặc biệt, đạo diễn Phạm Duy Khánh cũng từng tham gia nhiều chương trình của công ty Hương Giang, như The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, The New Mentor…