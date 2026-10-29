Đôi bạn Hoa hậu - diễn viên "cạch mặt", tuyên bố nghỉ chơi mãi mãi

Tình bạn trong giới giải trí vốn dĩ giống như một món đồ thủy tinh đắt giá: lộng lẫy, kiêu sa dưới ánh đèn sân khấu nhưng lại mong manh và dễ vỡ đến đau lòng. Giữa một thế giới mà ranh giới giữa chân thành và lợi ích vô cùng mờ nhạt, một lời nói lúc giận dỗi hay một cái bắt tay bất thành cũng đủ sức đập tan nhiều năm tri kỷ. Câu chuyện tan nát tình bạn của nam diễn viên Mã Thiên Vũ và Hoa hậu Trương Manh là 1 trường hợp điển hình.

Mới đây, cả hai đã được mời tham gia show truyền hình thực tế Hẹn Bạn Tái Ngộ để đối chất, làm rõ hiểu lầm mở ra cơ hội hàn gắn mối quan hệ bạn bè. Màn xuất hiện của Mã Thiên Vũ và Trương Manh đánh dấu lần đầu tiên 2 nghệ sĩ hội ngộ, ngồi chung khung hình sau gần 10 năm "cạch mặt".

Theo Mã Thiên Vũ, anh và Trương Manh trở nên thân thiết sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Huyễn Thành vào năm 2016. Tuy nhiên, tình bạn ấy bắt đầu rạn nứt khi Trương Manh chuyển sang vai trò nhà sản xuất, quản lý nghệ sĩ. Vết nứt đầu tiên xuất hiện khi Mã Thiên Vũ đưa ra lời khuyên cho đàn em Mạch Địch Na vào thời điểm cô cân nhắc chấm dứt hợp đồng quản lý với công ty của Trương Manh. Sau đó chuyện này đến tai Trương Manh, khiến cô hiểu lầm rằng Mã Thiên Vũ đang đâm sau lưng mình. Trong lúc tức giận, Trương Manh thay vì nói chuyện, tìm hiểu rõ ràng mọi việc với Mã Thiên Vũ thì lại hủy theo dõi tài khoản và cắt đứt liên lạc với bạn thân.

Mã Thiên Vũ - Trương Manh cạch mặt nhau suốt 10 năm. Ảnh: Sina.

Về sau, khi quay dự án phim mới Bạch Phát Vương Phi, cô hạ mình nhắn tin mời Mã Thiên Vũ đảm nhận một vai diễn xem như lời hòa giải, hàn gắn tình bạn. Đáp lại sự hào hứng của Trương Manh, Mã Thiên Vũ thẳng thừng từ chối. Cảm thấy tấm chân tình của mình bị phớt lờ và coi thường, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc đã tuyên bố nghỉ chơi Mã Thiên Vũ mãi mãi: "Nếu đã vậy sau này cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay trong bất kỳ bộ phim nào của tôi nữa".

Mã Thiên Vũ xem lời nói ấy của Trương Manh như một sự bắt ép về mặt đạo đức, cảm thấy tình bạn bị lợi dụng để gây áp lực buộc anh phải nhận vai. Sau biến cố đó, nam diễn viên quyết định cắt đứt mọi liên lạc, xóa tài khoản WeChat của Trương Manh, và người nhà của anh cũng ngừng tương tác với cô. Tuy nhiên, Trương Manh không hay biết rằng Mã Thiên Vũ từ chối dự án của cô vì lúc đó cha nam diễn viên đang lâm bệnh nặng, bản thân anh cũng gặp vấn đề sức khỏe và cảm thấy kịch bản không thực sự phù hợp với mình.

Trên show Mã Thiên Vũ trải lòng rằng sau vụ việc với Trương Manh, anh không dám chơi thân với ai. Trong những lúc tâm trạng tồi tệ nhất, anh chỉ biết nói chuyện với A.I. Mã Thiên Vũ bật khóc, chia sẻ rằng anh thường cảm thấy tuyệt vọng, không thấy hạnh phúc và không có khát vọng sống. Sau khi biết được sự thật, Trương Manh vô cùng hối hận, tự trách vì đã làm Mã Thiên Vũ tổn thương. Cô chia sẻ 10 năm qua đều dõi theo và nhớ đến Mã Thiên Vũ. Biết bạn cũ có sở thích sưu tầm ly tách, Trương Manh đã tặng anh bộ sưu tập ly cô tự tay mua tại nhiều điểm đến khác nhau trong suốt những năm tháng họ xa cách. "Mỗi lần đi du lịch, tôi đều nhớ đến cậu, Thiên Vũ", cô bộc bạch.

Sau khi trải lòng, nói rõ mọi khúc mắc và lắng nghe góc nhìn của đối phương, hai ngôi sao đã đồng ý kết nối lại trên mạng xã hội. Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại như xưa. Mã Thiên Vũ thẳng thắn chia sẻ: "Giữa mối quan hệ của chúng tôi giờ đây thực sự đã có một vết nứt khó có thể hàn gắn trong ngày một ngày hai".

Dù đã hiểu rõ mọi khúc mắc, song cả hai rất khó để thân thiết như trước. Ảnh: Sohu.

Mã Thiên Vũ sinh năm 1986. Anh vào showbiz từ năm 22 tuổi và ghi dấu ấn với các phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoa Hồng Đêm, Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Bộ Bộ Kinh Tâm, Quái Kiệt Nhất Chi Mai, Tam Quốc Cơ Mật... Mã Thiên Vũ được xem là ngôi sao số khổ nhất showbiz Hoa ngữ. Anh trải qua nhiều biến cố như mẹ mất, cha bỏ nhà đi vì nợ nần. Từ năm 16 tuổi, Mã Thiên Vũ đã trở thành trụ cột gia đình, chăm lo cho ông bà nội. Sau khi ông bà lần lượt rời khỏi thế gian để lại một mình Mã Thiên Vũ, nam diễn viên bị bệnh trầm cảm. Những năm qua, sao nam ít đóng phim, về quê trồng rau và nuôi 400 con gà.

Mã Thiên Vũ giờ về quê trồng rau, nuôi gà. Ảnh: Sina.

Trương Manh sinh năm 1981, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc vào năm 2004. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim và từng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Hoa đỉnh lần thứ 22. Năm 2021, Trương Manh vào viện cấp cứu ngay trong đêm sau khi dự sự kiện Đêm hội Weibo do cố "siết" áo corset (áo nịt bụng) quá chặt để có vòng eo A4. Hậu quả là cô bị biến dạng xương sườn.

Chiếc đầm khiến Trương Manh bị biến dạng xương sườn. Ảnh: Weibo,



