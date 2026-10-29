Nữ ca sĩ hạng A bị doanh nhân “đá” sau nửa năm cưới: “Nhà trai chỉ có 5 người đến dự hôn lễ, ai cũng bảo tôi sẽ ly hôn”

Tình duyên của nữ ca sĩ Hàn Quốc - Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) từ lâu đã trở thành chủ đề khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ cách đây 3 năm, nữ ca sĩ họ Seo đã bị ông xã - 1 doanh nhân công nghệ đâm đơn ly dị chỉ sau đúng 7 tháng cưới. Sự việc này đã trở thành “nốt trầm” buồn đáng quên trong cuộc đời cô. Tới tháng 6 năm nay, Seo In Young bất ngờ tuyên bố tái hôn với Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP.

Mới đây trong sáng 29/10, nữ ca sĩ họ Seo vừa làm khách mời trên chương trình giải trí chiếu mạng mang tên Salon Drip. Tại đây, cô tranh thủ “flex” về chồng mới, đồng thời cà khịa chồng cũ “rát mặt”. Cựu thành viên Jewelry cho biết hôn lễ của cô với người chồng đầu tiên không thực sự trọn vẹn do phía nhà trai chỉ có mỗi 5 người tới dự. Chưa hết, các khách mời tới dự đám cưới ngày hôm đó đều nhanh chóng nhìn ra được rằng cuộc hôn nhân của Seo In Young với doanh nhân công nghệ sẽ không thể bền lâu.

Hóa ra hôn lễ của Seo In Young với người chồng đầu tiên đã kết thúc không trọn vẹn khi chỉ có 5 người bên nhà trai tới dự. Ảnh: X

Trước đó trong 1 video được đăng trên kênh YouTube cá nhân, Seo In Young cũng từng cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và người chồng đầu: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young kết hôn với người chồng đầu - 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới năm nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng doanh nhân mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Việc nữ ca sĩ ghim thù ông xã tới tận thời điểm hiện tại cho thấy cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô. Bên cạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, Seo In Young còn lâm cảnh lao đao tài chính hậu ly hôn người chồng đầu tiên. Hồi đầu tháng 4, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tung video thông báo cô hiện đang thất nghiệp và đã gặp nhiều vấn đề về mặt tiền bạc sau khi ly dị doanh nhân công nghệ. Để có tiền trang trải cuộc sống và sống qua ngày, Seo In Young đã phải bán hết gần 800 đôi giày hàng hiệu.

Cô tiết lộ thêm rằng mình không chỉ bán gần 800 đôi giày hàng hiệu mà còn cho hàng chục chiếc túi Hermès đắt đỏ “bốc hơi”: “Tôi từng sở hữu hàng chục chiếc túi Hermès nhưng giờ chỉ giữ lại đúng 2 chiếc, còn lại bán sạch. Sau khi bán xong, tôi cũng thu về được 1 khoản khá hời để trang trải cuộc sống”.

Hiện tại, Seo In Young sống giản dị hơn trước, không còn mua sắm hàng hiệu. Ảnh: Nate

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…