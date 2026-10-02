Mối quan hệ bùng binh bậc nhất Cbiz: Sao nữ yêu lại tình cũ của bạn thân, 2 bên cạch mặt suốt 4 năm

Dương Mịch và Tần Lam từng có mối quan hệ khá thân thiết trong giới giải trí và quen biết nhau từ năm 2009 khi cùng tham gia nhóm Gia đình Teddy do Hoắc Tư Yến thành lập. Không chỉ vậy, Tần Lam còn từng đứng ra mai mối cho Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Từ bạn bè trong cùng một nhóm, 2 nữ diễn viên duy trì mối quan hệ thân thiết trong suốt nhiều năm.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi Dương Mịch và Ngụy Đại Huân hẹn hò từ năm 2019. Ngụy Đại Huân vốn là fan của Dương Mịch, sau đó theo đuổi thần tượng khi cả 2 có dịp cùng tham gia một chương trình. Dù không công khai xác nhận quan hệ, cặp đôi vẫn nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện bên nhau, khiến chuyện tình cảm trở thành chủ đề được bàn luận.

Đến năm 2020, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân được cho là đã chia tay. Năm 2021, người đẹp Tam Sinh Tam Thế từng có những chia sẻ ám chỉ chuyện tình cảm này đã kết thúc. Một số nguồn tin khi đó cho rằng sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Dương Mịch khá thận trọng với chuyện tái hôn. Hơn nữa, mối quan hệ của cô với gia đình Ngụy Đại Huân cũng không hòa hợp cho lắm.

Sau khi chia tay Dương Mịch, Ngụy Đại Huân lại tiến đến với Tần Lam. Mối quan hệ bắt đầu từ năm 2022, tạo nên tình huống đặc biệt khi Tần Lam vốn là bạn thân của Dương Mịch. Vì vậy, việc Ngụy Đại Huân lần lượt có quan hệ tình cảm với 2 mỹ nhân đình đám khiến chuyện đời tư của họ trở thành một trong những mối quan hệ "bùng binh" được quan tâm nhất Cbiz. Nhưng so với Dương Mịch trước đó thì ngôi sao Diên Hi Công Lược dường như được lòng gia đình Ngụy Đại Huân hơn hẳn.

Màn chạm mặt của 3 người tại Đêm hội Gào thét của iQiyi cuối năm ngoái càng khiến câu chuyện được nhắc lại khi ban tổ chức còn sắp xếp Ngụy Đại Huân ngồi khá gần Dương Mịch và Tần Lam. Theo những hình ảnh được chia sẻ, Dương Mịch chủ yếu trò chuyện với Tống Tổ Nhi bên cạnh và gần như quay lưng về phía Tần Lam. Trong khi đó, Tần Lam ban đầu vẫn vui vẻ nhưng khi ánh mắt hướng về phía Dương Mịch, biểu cảm của cô thay đổi rõ rệt trong vài giây.

Ngụy Đại Huân cũng được chú ý khi gần như cố tránh nhìn thẳng về phía Dương Mịch. Khi Dương Mịch sang bàn của Đồng Lệ Á, Đổng Tuyền và Ngụy Đại Huân để chụp ảnh, nam diễn viên vẫn giữ ánh mắt hướng sang nơi khác. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được cư dân mạng đào lại và cho rằng 3 người dường như vẫn khá khó xử khi xuất hiện chung.

Trước đây, Dương Mịch và Tần Lam từng nhiều lần góp mặt tại các sự kiện và giữ tương tác khá tự nhiên. Khi đứng cạnh nhau, họ thường trò chuyện vui vẻ, thoải mái trước ống kính, cho thấy mối quan hệ thân thiết không chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Thế nhưng từ khi chuyện tình giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân được nhắc đến, Dương Mịch và Tần Lam gần như không còn tương tác công khai với nhau. Suốt 4 năm qua, họ không xuất hiện chung và cũng chẳng còn những màn trò chuyện thân mật như trước. Đêm hội Gào thét của iQiyi là một trong những lần hiếm hoi cả 3 cùng xuất hiện, đồng thời cũng là dịp cho thấy rõ nhất khoảng cách giữa Dương Mịch và Tần Lam so với hình ảnh thân thiết trước đây.

Dương Mịch - Tần Lam vướng nghi vấn cạch mặt suốt 4 năm vì Ngụy Đại Huân.

Từ một tình bạn kéo dài hơn 10 năm giữa Dương Mịch và Tần Lam, câu chuyện bất ngờ xuất hiện thêm Ngụy Đại Huân rồi trở thành mối quan hệ chồng chéo gây tò mò. Dù những người trong cuộc chưa từng công khai nói về mâu thuẫn, màn chạm mặt đầy khoảng cách của họ vẫn khiến khán giả không khỏi nhớ lại chuyện tình từng gây chú ý của 3 ngôi sao.