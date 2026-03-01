Màn ảnh nhỏ cuối tháng 2 trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Bụi Hoa Hồng, bộ phim chuyển thể từ hệ liệt truyện tranh đình đám, quy tụ dàn sao thực lực: Vương Tử Văn, Lưu Vũ Ninh, Tưởng Hân, Cao Vỹ Quang, Minh Đạo. Ngay khi vừa ra mắt 4 tập đầu tiên, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có. Chỉ sau đúng 3 phút công chiếu, nhân vật Tiểu Bối do Lưu Vũ Ninh thủ vai đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng Tencent Video.

Thành tích này không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử của nền tảng mà còn đưa Tiểu Bối trở thành nhân vật phim ảnh mang tính hiện tượng đầu tiên của năm 2026. Tính đến ngày 28/02/2026, sức hút của phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi vươn lên TOP 1 phim mạng được yêu thích nhất, thu hút 6 nhãn hàng với 27 quảng cáo. Chỉ số WeChat của Lưu Vũ Ninh tăng vọt 65%, trong khi nhiệt độ nhân vật vững vàng ở TOP 3 bảng VLink.

Trước đó, kể từ khi dự án cũ khép lại, khán giả đã luôn mòn mỏi chờ đợi ngày bộ phim lên sóng, đặc biệt kỳ vọng vào màn tái xuất trong bối cảnh hiện đại của Lưu Vũ Ninh. Đáng chú ý, đây cũng là “hàng tồn kho” duy nhất còn lại của anh theo như chính chủ từng chia sẻ. Bộ phim được quay từ năm 2023 nhưng đến hiện tại mới lên sóng. Trong thời gian qua, nam nghệ sĩ gần như không có phút nghỉ ngơi khi phải cân bằng giữa các đêm concert, chương trình giải trí và liên tục thu âm OST. Giữa bối cảnh những tác phẩm chất lượng ngày càng khan hiếm, người hâm mộ chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi và đặt niềm tin vào lựa chọn của anh.

Tạo hình Tiểu Bối với mái tóc đầu đinh gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi tính cách ôn nhu, lương thiện và chỉ số EQ cực cao. Nhân vật nhìn nhận vấn đề trực diện, rõ ràng, tiêu biểu là câu thoại: “Một khi nghi ngờ đã nảy sinh, thì tội danh coi như đã thành lập”. Tiểu Bối không phải kiểu người “lụy tình” mù quáng, sự điềm tĩnh và khả năng nhìn thấu mọi việc khiến khán giả càng tò mò liệu phía sau anh còn ẩn giấu bí mật nào khác.

Ở chiều ngược lại, nữ chính Lý Hiểu Hề (Vương Tử Văn) lại có một nghề nghiệp đặc biệt. Từ nhỏ đã có “vận đào hoa”, thường xuyên bị người yêu hoặc vị hôn phu của bạn bè lén theo đuổi, cô quyết định biến lợi thế này thành công cụ kiếm sống. Công việc của cô là hóa thân thành những kẻ quyến rũ, tiếp cận mục tiêu để thử lòng đàn ông, xem họ có phản bội mối quan hệ hiện tại hay không. Dưới sự “giám định” của cô, không ít cuộc tình tưởng chừng hoàn hảo đã tan vỡ. Chính vì nhìn thấu quá nhiều góc khuất của nhân tính, Hiểu Hề mang thái độ bi quan với tình yêu, tin rằng không tồn tại người đàn ông trung thành tuyệt đối.

Thế nhưng, cô lại gặp Tiểu Bối một tinh anh tài chính được ví như “đao thương bất nhập”, luôn giữ khoảng cách chuẩn mực với phái nữ và thờ ơ trước mọi chiêu trò quyến rũ. Từ những màn thăm dò ban đầu, cả hai dần bước vào hành trình cùng trưởng thành và chữa lành tổn thương cho nhau. Có phân cảnh đáng chú ý khi giữa đêm, Tiểu Bối không liên lạc được với Hiểu Hề. Anh định gọi video nhưng rồi kìm lại, và khi gặp lại cũng không gặng hỏi hay dồn ép, mà chọn cách quan tâm, vỗ về cảm xúc của cô. Sự tinh tế ấy trở thành điểm sáng hiếm có. Tuy nhiên, việc Hiểu Hề không dứt khoát làm rõ mọi chuyện, đặc biệt ở tập 4, đã khiến mâu thuẫn bị đẩy đi xa hơn và gây không ít tranh luận.

Bộ phim được chuyển thể từ nguyên tác Thiền Nữ, tác phẩm sở hữu hơn 1 tỷ lượt đọc toàn mạng, riêng nền tảng Kuaikan đạt hơn 300 triệu lượt sưu tầm và nhiệt độ vượt 15 tỷ. Dù nguyên tác từng gây tranh cãi vì bị cho là “tam quan bất chính”, nhiều tình tiết ngoại tình và yếu tố “toàn dân tiểu tam”, phiên bản truyền hình đã cắt gọt đáng kể, giảm nhẹ yếu tố phản bội để tập trung khai thác khủng hoảng niềm tin và quá trình chữa lành.