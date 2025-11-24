Sau khi bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội buôn lậu, dư luận đặt câu hỏi về quy trình cấp phép đối với mỹ phẩm Doctor Magic và các sản phẩm mỹ phẩm khác.

Mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa được cấp phép thế nào?



Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Với mỹ phẩm Doctor Magic hay các sản phẩm mỹ phẩm khác, việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).