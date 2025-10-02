Đọc thoả thuận ly hôn của nữ diễn viên đình đám, nhiều người thấy mừng cho 2 đứa con: Sau tan vỡ, cần nhất là điều này...

Nicole Kidman, minh tinh từng được mệnh danh là "nữ hoàng Hollywood" vừa chính thức nộp đơn ly hôn sau 19 năm chung sống với ca sĩ Keith Urban. Với nhiều người hâm mộ, đây là một cú sốc, bởi suốt gần hai thập kỷ, họ luôn được ngợi ca như biểu tượng hạnh phúc gia đình bền vững.

Từ thảm đỏ Oscar đến những buổi hòa nhạc, Nicole và Keith thường xuất hiện tay trong tay, dành cho nhau ánh nhìn tình tứ. Chính vì vậy, khi cặp đôi tuyên bố chia tay, dư luận không chỉ tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp mà còn lo lắng cho hai cô con gái tuổi teen của họ.

Thế nhưng, bản thỏa thuận ly hôn vừa được tiết lộ đã khiến nhiều người phần nào an tâm. Bởi giữa tan vỡ, Nicole và Keith chọn cho mình con đường ứng xử văn minh, đặt lợi ích của con cái lên trên hết.

Thỏa thuận nuôi con rõ ràng, đầy trách nhiệm

Theo tài liệu tòa án được People công bố, Nicole Kidman sẽ là người chăm sóc chính cho hai con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi). Cô sẽ dành tới 306 ngày trong năm bên con, trong khi Keith Urban có 59 ngày, phần lớn vào dịp cuối tuần.

Nhìn vào con số, nhiều người có thể thấy sự chênh lệch khá lớn, nhưng thực tế, thỏa thuận này phản ánh sự linh hoạt và sắp xếp dựa trên lịch trình công việc bận rộn của cả hai. Các dịp lễ đặc biệt cũng được phân chia công bằng: Ngày của Cha, lễ Tạ ơn thuộc về Keith; Ngày của Mẹ, lễ Phục sinh dành cho Nicole. Nicole và Keith cũng sẽ tham gia một hội thảo kỹ năng làm cha mẹ trong vòng 60 ngày kể từ khi nộp đơn ly hôn.

Cặp sao cũng đồng ý sẽ cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến con cái. Họ cam kết không nói xấu nhau hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình người kia trước mặt con. Thay vào đó khuyến khích các con tiếp tục yêu thương và gắn bó với cả cha lẫn mẹ. Đây chính là điểm sáng khiến nhiều người thở phào: ly hôn không có nghĩa là tan vỡ toàn diện, mà vẫn có thể duy trì tình cảm gia đình theo cách khác.

Trong thỏa thuận, không bên nào phải trả trợ cấp nuôi con hàng tháng bởi Keith đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo một cam kết riêng. Đồng thời, cả Nicole và Keith cũng không phải cấp dưỡng cho nhau sau ly hôn.

Họ còn chia nhau tài sản một cách gọn gàng: mỗi người giữ lại phương tiện, nội thất, đồ dùng và các tác phẩm nghệ thuật đứng tên riêng. Điều này cho thấy cả hai đều lựa chọn sự dứt khoát, tránh tranh chấp ồn ào vốn thường thấy ở các vụ ly hôn của giới siêu sao.

Sẽ còn nhiều bàn tán xoay quanh việc phân chia khối tài sản khổng lồ của cặp đôi trong 19 năm chung sống. Nhưng trên tất cả, công chúng đang nhìn thấy một thông điệp tích cực: sự chia tay văn minh, không thù hằn, không đấu tố.

Trong showbiz, nơi những vụ ly hôn ồn ào thường đi kèm nước mắt và kiện tụng, Nicole Kidman và Keith Urban đã chọn một con đường khác: giữ thể diện cho nhau, giữ sự bình yên cho con cái. Đây không chỉ là hành động đẹp của hai ngôi sao mà còn là bài học cho nhiều bậc cha mẹ: tan vỡ hôn nhân không đồng nghĩa với tan vỡ gia đình.

Điều khiến người hâm mộ an tâm chính là tinh thần đồng hành vì con cái. Bởi sau tất cả, trẻ em không cần cha mẹ ở bên nhau bằng mọi giá, mà cần được đảm bảo tình yêu thương và sự an toàn từ cả hai phía.

Nicole Kidman và Keith Urban đã chứng minh rằng: một cuộc hôn nhân có thể khép lại, nhưng vai trò làm cha mẹ thì còn mãi. Họ đã chọn cho mình cách kết thúc đầy nhân văn – điều mà bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng có thể học hỏi.

Có thể nói, giữa ánh đèn hào nhoáng và những giông bão của đời sống nghệ sĩ, Nicole và Keith vẫn để lại cho khán giả một di sản đáng quý: bài học về sự tử tế sau ly hôn.