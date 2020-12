Độc quyền: Clip nghi vấn CEO Huy Trần hẹn hò qua đêm ở nhà Ngô Thanh Vân dịp Noel, còn check in “thả thính” công khai

Là ngôi sao nổi tiếng, ai cũng có đôi ba lần dính nghi vấn hẹn hò hay chủ động công khai người yêu. "Chị đẹp" Ngô Thanh Vân cũng vậy, thế nhưng cô lại kín tiếng hơn hẳn. Sau nhiều lần ồn ào qua đi, "đả nữ" của làng điện ảnh Việt dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp và hầu như không đề cập đến chuyện tình cảm trên mặt báo. Tuy nhiên, dạo gần đây, netizen thấy Ngô Thanh Vân yêu đời hơn hẳn cũng như hay bóng gió về "ai đó". Liệu có khi nào bóng hồng đang "rơi" vào bể tình?

Nguồn tin thân cận cho hay, Ngô Thanh Vân hiện bí mật hẹn hò cùng chàng Giám đốc Việt kiều kém cô 11 tuổi, từng nổi rần rần tại Người Ấy Là Ai tên Huy Trần. Được biết, chính anh chàng đã công khai tay nắm tay cùng "nửa kia" vào ngày 24/10. Đồng thời, cả hai còn "xé lẻ" du lịch tại Ninh Vân Bay, Nha Trang (vào ngày 8/11) và Phú Quốc (ngày 25/11). Rất nhiều "hint" từ mạng xã hội của cặp đôi đã sớm bị "khui" ra. Đặc biệt hơn, cả suốt 2 ngày 24 - 25/12, chúng tôi đã bắt gặp Huy Trần xuất hiện tại khung chung cư nhà Ngô Thanh Vân, dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò đêm Noel bên nhau.

Ngày 24/10/2020, Huy Trần công khai ảnh nắm tay 1 cô gái trên Instagram. Cư dân mạng cho rằng đây là động thái công khai người yêu của nam CEO

Sau đó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đều xuất hiện ở Phú Quốc. Đối chiếu ảnh do Huy Trần đăng tải và ảnh do team qua đường chụp Ngô Thanh Vân, netizen nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa cô gái nam CEO ôm tình tứ và Ngô Thanh Vân

Huy Trần cũng từng xuất hiện tại họp báo phim Thanh Sói để ủng hộ Ngô Thanh Vân một cách công khai

Đặc biệt, vào đúng đêm lễ Noel vừa qua, chúng tôi đã bắt gặp CEO Việt kiều Huy Trần xuất hiện tại khu chung cư cao cấp E tại Quận 2, TP.HCM. Trùng hợp thay, đây cũng là nơi Ngô Thanh Vân sinh sống bấy lâu nay. Cụ thể, 14h ngày 24/12, Huy Trần chạy xe motor đến chỗ làm. 3 tiếng sau, tức khoảng 17h chiều, anh bắt đầu chạy về hướng Quận 2, đỗ xe tại hầm chung cư E.



Về phần Ngô Thanh Vân, cô đã đăng tải story ăn lễ Noel tại gia đầy lãng mạn vào 21h và 22h cùng ngày. Thậm chí, nữ diễn viên kiêm đạo diễn còn ẩn ý chuyện tình cảm bằng dòng trạng thái: "All I need this Xmas is you" (Tạm dịch: Tất cả những gì em muốn trong Noel này là anh).

Theo ghi nhận từ chung cư E, chiếc motor của Huy Trần vẫn được đỗ yên vị tại bãi xe của chung cư từ chiều ngày 24/12 cho đến ngày 25/12. Đồng thời, xế hộp Ngô Thanh Vân thường xuyên dùng để di chuyển cũng xuất hiện tại bãi xe.

Đến 12h trưa ngày 25/12, "bạn trai tin đồn" của Ngô Thanh Vân xuất hiện tại sảnh chung cư và xuống hầm lấy xe máy, sau đó rời khỏi chung cư E.

Huy Trần xuất hiện tại nhà hàng riêng vào trưa ngày 24/12 và rời đi vào lúc 17h chiều

Xe của Huy Trần sau đó xuất hiện ở hầm chung cư E nhà Ngô Thanh Vân vào khoảng 17h chiều ngày 24/12. Đây chính là chiếc xe...

... Nam giám đốc thường xuyên dùng để di chuyển

Cũng trong hầm gửi xe vào ngày 24/12, chúng tôi bắt gặp xế hộp quen thuộc của "đả nữ" Ngô Thanh Vân

Trước đó, Ngô Thanh Vân từng nhiều lần check-in tại chung cư E. Đây là nơi cô sinh sống suốt thời gian qua

Tối ngày 24/12, Ngô Thanh Vân đăng ảnh đón Giáng sinh lên Instagram. Nữ diễn viên khoe nhan sắc xinh đẹp khi dùng bữa tối tại nhà, nghi vấn người chụp là Huy Trần

Cùng buổi tối đó, cô vu vơ dòng trạng thái "All I need this Xmas is you" (Tạm dịch: Tất cả những gì em muốn trong Noel này là anh)

Soái ca Huy Trần rời khỏi chung cư nơi "đả nữ" Ngô Thanh Vân sống vào trưa ngày 25/12

Cụ thể vào 12h trưa ngày 25/12, Huy Trần đi từ trên tòa nhà E và sau đó đi xuống bãi gửi xe, anh mặc trên người bộ quần áo mặc vào ngày 24/12

Sau khi đỗ xe cả đêm tại đây, chàng soái ca Huy Trần chạy xe motor rời khỏi chung cư E. Đối chiếu vào thời điểm rời chung cư vào ngày 25/12...