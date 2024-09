Không giống bất kỳ tàu tốc hành nào chạy qua châu Âu, con Tàu Glacier Express chỉ di chuyển với tốc độ trung bình 36 km/giờ và được nhiều người biết đến với biệt danh "tàu tốc hành chậm nhất thế giới".

Tàu tốc hành Glacier Express

Nối liền các khu nghỉ dưỡng trên núi Zermatt và St. Moritz tại Thụy Sỹ, tàu Glacier Express được thiết kế không phải là để đi từ điểm A đến điểm B trong thời gian sớm nhất mà nó hoàn toàn được làm ra với mục đích khác là phục vụ khách du lịch.



Theo thiết kế, con tài Glacier Express sẽ có các cửa sổ toàn cảnh lớn được thiết kế để cung cấp tầm nhìn lớn, cho phép hành khách đắm mình hoàn toàn vào vẻ đẹp của dãy núi Alps của Thụy Sĩ với lớp băng tuyết phủ trắng ngoạn mục. Tuy nhiên, việc con tàu này có tốc độ chậm không chỉ là vì mục đích ngắm cảnh.

Con tàu này được mệnh danh là "tàu tốc hành chậm nhất thế giới" với quang cảnh tuyệt đẹp có 1-0-2

Các chuyên gia tiết lộ rằng, việc di chuyển qua dãy Apls buộc con tàu phải đi qua một số địa hình khó khăn nhất ở lục địa châu Âu, nơi có độ dốc đứng và nhiều khúc cua gấp. Trong suốt hành trình kéo dài 8 giờ, chuyến tàu tốc hành chậm nhất thế giới đi qua nhiều đường hầm xoắn ốc và qua những cầu cạn cao. Thống kê cho rằng con tàu sẽ phải đi qua tổng cộng 291 cây cầu và 91 đường hầm – và leo lên độ cao tới hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Do vậy, con tàu buộc phải có di chuyển chậm để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho hành khách.



Mặc dù phải trải qua quãng đường nguy hiểm cộng thêm số giờ di chuyển kéo dài nhưng việc có được một vé ngồi trên Glacier Express lại không hề dễ dàng khi hành khách thường phải xếp hàng đặt trước từ 3-6 tháng. Thậm chí, số thời gian đặt trước sẽ còn có thể kéo dài hơn nếu muốn ngồi toa hạng Excellence, hạng Nhất và hạng Nhì, nơi có không gian rộng rãi, thoải mái và được phục vụ bởi các dịch vụ 5 sao.

Khoang tàu đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách ngắm cảnh trong suốt hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ

Nguồn: Oddity Central