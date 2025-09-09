Từ lời xin lỗi “mùi ChatGPT” của JSOL đến cú lật kèo trong drama tình bạn showbiz với Dương Domic, Lyhan

"Khẩu chiến" hội bạn thân và màn livestream bóc phốt

Tối 5/9, drama chấn động bắt đầu bùng lên khi Dương Domic bất ngờ đăng status xin lỗi, réo thẳng tên Lyhan và ám chỉ "người ấy" đã làm gãy tai nghe. Ngay sau đó, Lyhan lập tức châm thêm dầu vào lửa với comment cực "thái độ": "Ai làm người đó tự ÁY NÁY nha!".

Chưa đầy một ngày sau, JSOL cũng lên tiếng xin lỗi, thậm chí còn dùng đúng chữ "ÁY NÁY" trong lời xin lỗi. Nhưng thay vì xoa dịu tình hình, lời xin lỗi này lại bị netizen chê "giả trân, mùi ChatGPT", khiến drama càng thêm căng. Từ đây, nhiều người đặt dấu hỏi: phải chăng chính JSOL mới là người cần áy náy nhất trong drama này?

Drama căng thẳng diễn ra vào tối ngày 5/9

Chỉ trong 24h, từ một chiếc tai nghe gãy, loạt status và comment qua lại đã phủ sóng khắp mạng xã hội. Trước căng thẳng trên, netizen đã lập tức chia phe bảo vệ idol của mình. Team "thám tử" soi từng chi tiết, bới từng dấu chấm câu để khẳng định lời xin lỗi của JSOL chẳng hề thành tâm. Team "thương Domic" thì lại xót cho anh chàng hiền lành, vô tình bị kẹp giữa tâm bão.

Cú "xin lỗi giả trân" của JSOL tưởng đã khép lại drama, nhưng lại mở ra một hướng tranh cãi mới. Nhiều "thánh soi" tinh mắt phát hiện anh còn lôi cả chuyện mua hớ giá của Lyhan vào status. Thế là spotlight lập tức xoay chuyển: netizen không còn chú ý đến lời xin lỗi thiếu chân thành nữa, mà đổ dồn sự quan tâm vào chi tiết "hớ giá" nhạy cảm. Chi tiết tưởng nhỏ này lại làm dấy lên hoài nghi: phải chăng nội tình drama không đơn giản là một chiếc tai nghe, mà còn chạm tới chuyện tiền bạc, thứ dễ khiến bất kỳ ai cũng dễ áy náy?

Càng hóng càng căng, tưởng đùa nhưng thật, mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, dân mạng đã phải hú hồn khi Dương Domic – Lyhan – JSOL thật sự hẹn nhau ba mặt một lời vào tối 6/9. Ban đầu ai cũng tưởng chỉ cà khịa cho vui, ai ngờ lần này "real 100%", livestream vừa lên sóng đã kéo hàng nghìn fan nhảy vào hóng, thả comment rần rần như mưa.

3 mặt 1 lời trên sóng livestream của Dương Domic, JSOL và LyHan tối ngày 6/9

Quả đúng như dự đoán, sau phiên livestream, người bị réo tên nhiều nhất vì áy náy không ai khác chính là JSOL. Nhưng "plot twist" đã xảy ra: giữa lúc tranh cãi căng đét, JSOL mở màn hình Lazada, như một cách "chữa cháy" cho Lyhan với gợi ý tránh cảnh mua hớ giá. Khoảnh khắc này lập tức khiến netizen xôn xao, bàn tán rần rần và thậm chí còn đồn đoán: phải chăng màn "3 mặt 1 lời" chỉ là cú collab cực khét giữa Lazada và dàn KOLs trong ngày sale 9.9 sắp tới?

JSOL tung "chiêu" giải cứu, đưa ra bí kíp mua sắm không áy náy cho Lyhan lẫn cả cộng đồng mạng.

Netizen cho rằng đây là "hint" cho màn collab chấn động giữa Lazada và ba idols trong ngày siêu sale 9.9 sắp tới.

Cộng đồng mạng "quay xe" rủ nhau mua không áy náy tại Lazada 9.9

Sau khi nhận ra tất cả chỉ là chiêu trò content để "úp mở" cho sale 9.9 trên Lazada, cư dân mạng lại được phen thích thú. Từ chỗ đoán già đoán non drama, netizen nhanh chóng quay xe sang đoán giá deal hot mùa sale này. Drama có thể chia phe, nhưng riêng chuyện săn sale thì ai cũng chung hội, chung thuyền.

Không khí ấy càng bùng nổ hơn trên sóng livestream. Ban đầu là những màn đoán già đoán non chuyện drama đầy hào hứng, nhưng chỉ một thoáng sau, phần chat đã biến thành "phòng tự thú" của dân shopping: có người săn được sale hời nhưng lỡ chọn nhầm size; người khác cay đắng vì quên áp voucher phút chót; không ít người chậm tay vài giây là hụt deal ngon; và tất nhiên, ám ảnh nhất vẫn là cảnh hôm nay rút ví 499k mua áo, mai lướt app thấy sale còn 199k. Những tình huống nghe thì buồn cười, nhưng trải qua rồi mới hiểu thế nào là… đau thấu ví.

Và cũng chính vì thế mà dân tình gật gù: Nếu đúng là màn khởi đầu cho mùa sale sắp tới, thì Lazada cùng dàn idol lần này đúng chuẩn tâm lý hơn cả người yêu. Bởi cứ đến mùa sale là y như rằng, nỗi lo áy náy tan biến, thay vào đó là cảm giác chốt đơn hời, mua xong chỉ thấy vui. Đặc biệt, khi mùa cuối năm đang kề cận, chỉ cần vài cú click là tủ đồ được làm mới toanh, còn ví tiền vẫn an toàn.

Để "check var" xem liệu drama này là "real" không, hãy cùng đón chờ xem Lazada 9.9. Biết đâu Dương Domic, JSOL và LyHan sẽ cùng Lazada tung voucher cực "tâm lý" để xoa dịu những nỗi đau mua hớ giá. Chuẩn bị wishlist, bỏ vào giỏ hàng ngay thôi, vì mùa 9.9 này ai cũng có thể chốt đơn hời mà không lo áy náy nhé!