B Ray và JSOL “mở bát” đại tiệc âm nhạc GENfest MBILLION

GENfest chính thức công bố hai nghệ sĩ đầu tiên trong chuỗi GENfest Presents MBILLION – Sub-IP mở màn cho giai đoạn mới của GENfest Ecosystem: B Ray và JSOL. Hai cái tên đại diện cho hai thái cực âm nhạc đối lập – “Báo” cá tính và “Mèo hồng” ngọt ngào – hứa hẹn cùng mở ra một vũ trụ âm nhạc độc bản, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ Việt cùng nhau “Make Moments. Move Culture.”

MBILLION – Hành trình âm nhạc do chính nghệ sĩ dẫn dắt

Khác với một concert thông thường, MBILLION được định vị như phiên bản nâng cấp của GENfest, nơi mỗi nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà dẫn dắt khán giả đi qua toàn bộ câu chuyện âm nhạc của riêng mình. Từ setlist, ánh sáng, visual đến cảm xúc, tất cả được dàn dựng như một “universe” sống động mang dấu ấn cá nhân.

JSOL

GENfest định hướng MBILLION trở thành nền tảng trải nghiệm âm nhạc & kết nối fandom thế hệ mới, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng nhau kiến tạo cột mốc văn hoá. Đây không phải sân khấu thương mại đơn thuần, mà là hành trình nghệ thuật được kể bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc.

“Báo” và "Mèo hồng" cùng kể chuyện bằng âm nhạc

2025 là năm rực rỡ trong sự nghiệp B Ray với album Cho Bảo gồm 11 ca khúc như Vùng An Toàn, The One (ft. Đạt G), Viết Em Bản Tình Ca và Ghệ Mới (ft. Young H)*. Album được ví như cuốn nhật ký âm nhạc ghi lại hành trình trưởng thành, những tổn thương và góc nhìn của anh sau nhiều năm sống cùng rap.

B Ray và JSOL

Trên sân khấu GENfest Presents MBILLION, B Ray sẽ mang trọn tinh thần Cho Bảo đến khán giả – nơi rap, storytelling và visual hòa quyện thành trải nghiệm “nghe – thấy – cảm” đầy xúc cảm.

Từ “rapper gang” đến hình ảnh gần gũi trên Anh Trai Say Hi 2, B Ray chứng minh sức hút của một nghệ sĩ cá tính, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được sự chân thật – điều khiến “Báo” trở thành biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ rap mới.

Trái ngược với năng lượng bùng nổ của B Ray, JSOL mang đến thế giới mềm mại, ngọt ngào qua album OE OE – phát hành tháng 9/2025. Album gồm 6 ca khúc như Dán Mắt, Tính Lười (ft. HURRYKNG), Cuộn Len, Không Phải Em Không Phải Ai và Genie.

Phiên bản vật lý của OE OE được thiết kế như một hộp thức ăn mèo, với hình ảnh chú mèo hồng – biểu tượng đặc trưng của JSOL. Từ âm nhạc đến visual, JSOL tạo dựng một “thế giới mèo” vui tươi, tinh nghịch nhưng vẫn chất chứa những suy tư trưởng thành.

Khi bước lên sân khấu MBILLION, JSOL sẽ tái hiện toàn bộ concept OE OE theo định dạng “artist-led experience” – nơi âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo hòa quyện, mang đến đêm diễn tràn ngập năng lượng và cảm xúc cho fandom Sonic.

Khi fandom trở thành một phần của sân khấu

GENfest Presents MBILLION tôn vinh cộng đồng fan như một phần không thể thiếu của văn hóa âm nhạc. Từ lightstick, fanchant, slogan, story wall cho đến những khoảnh khắc fan “đáp lễ” nghệ sĩ – mọi chi tiết đều được thiết kế để biến khán giả thành một phần chính thức của sân khấu.

B Ray

Không chỉ vậy, chương trình còn bố trí khu triển lãm riêng cho mỗi nghệ sĩ, nơi fan có thể khám phá thế giới album, chiêm ngưỡng hình ảnh, vật phẩm và thậm chí gặp trực tiếp thần tượng. Các khu vực mở cửa từ 10h sáng, tạo cơ hội để người hâm mộ sưu tầm merchandise độc quyền và hòa mình vào không khí âm nhạc trọn vẹn.

Với B Ray và JSOL, MBILLION không chỉ là sân khấu – đó là vũ trụ âm nhạc nơi nghệ sĩ và fandom cùng nhau kiến tạo ký ức. GENfest tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối nghệ sĩ Việt và người hâm mộ bằng những trải nghiệm văn hoá đậm dấu ấn cá nhân, đưa âm nhạc Việt bước vào giai đoạn mới – trẻ trung, sáng tạo và đầy tự hào.