Độc lạ Hàn Quốc: Thí sinh 80 tuổi dự thi Miss Universe Korea 2024, mẹ đơn thân bén duyên nghề người mẫu vì mắc nợ

Cuộc thi Miss Universe Korea 2024 hiện đang là một trong những chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp nhờ màn đăng ký dự thi của một thí sinh vô cùng đặc biệt.

Đó chính là thí sinh Choi Soon Hwa (80 tuổi), vào tháng 10 tới đây sẽ bước sang tuổi 81. Đây cũng được xem là một thí sinh đặc biệt "có 1 không 2" trong lịch sử Miss Universe cũng như các cuộc thi nhan sắc khác.

Bà Choi Soon Hwa trở thành thí sinh lớn tuổi nhất Miss Universe Korea

Hiện tại, bà Choi Soon Hwa đang hoạt động với tư cách người mẫu cao tuổi

Được biết, bà Choi Soon Hwa sinh năm 1943. Trong quá khứ, bà Choi Soon Hwa từng bị chồng bỏ rơi. Điều này khiến bà trở thành mẹ đơn thân 1 mình nuôi dưỡng hai con. "Là bà mẹ đơn thân nuôi 2 con, tôi đã mặc quần áo giống nhau trong suốt 20 năm", bà Choi Soon Hwa chia sẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, bà Choi Soon Hwa đã có ước mơ trở thành người mẫu, nhưng mãi không thể thực hiện được. Vào năm 1970, thời điểm Choi Soon Hwa đang làm hộ lý tại bệnh viện, bà đã được một bệnh nhân ở đó khuyến khích theo đuổi giấc mơ trở thành người mẫu. Thế nhưng phải mãi tới khi bước sang tuổi 76, bà Choi Soon Hwa mới có thể hoàn thành giấc mơ đó, khi được sải bước trên sàn runway.

Thời điểm đó, mỗi ngày bà phải làm việc ở bệnh viện suốt 20 giờ. Nghĩ về khoảng thời gian làm hộ lý, bà Choi Soon Hwa cho biết, công việc người mẫu hiện tại giống như một phép màu. Trong một bài phỏng vấn trên tờ AFP, bà Choi Soon Hwa chia sẻ rằng: "Ngày trước thật khó để ăn trưa một cách tử tế. Sự căng thẳng trong công việc cũ của tôi quả thật quá khủng khiếp, như thể một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào".

Bà Choi Soon Hwa có ước mơ trở thành người mẫu từ nhỏ, nhưng mãi tới khi 76 tuổi mới thực hiện được

Nói về cơ duyên với nghề người mẫu, bà Choi Soon Hwa cho biết, bản thân từng mắc nợ và phải sử dụng tất cả thu nhập để trả nợ. Tuy nhiên, chính điều này đã giúp bà Choi Soon Hwa tìm thấy một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Đó là khi bà xem quảng cáo trên truyền hình về các người mẫu cao tuổi.

Sau khi đăng ký tham dự một vài lớp người mẫu, bà Choi nhanh chóng được chương trình The Show Project lựa chọn. Được biết, bà Choi Soon Hwa không mất quá nhiều thời gian để có thể ra mắt như một người mẫu chính thức trên sàn catwalk.

Khi còn làm hộ lý, bà Choi Soon Hwa từng thường xuyên phải nhuộm tóc, vì bệnh nhân không muốn một người quá già chăm sóc họ. Thế nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi vì mái tóc màu trắng xám đặc biệt đã trở thành một đặc điểm nổi bật giúp bà Choi Soon Hwa luôn được nhiều nhà thiết kế thời trang tìm tới.

Bà Choi Soon Hwa từng làm hộ lý bệnh viện trước khi trở thành người mẫu

Bà Choi Soon Hwa được các nhiếp ảnh gia săn đón

Bị chồng bỏ rơi, bà Choi Soon Hwa trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con

Bà Choi Soon Hwa cũng cho biết ở thế hệ của bà, mọi người bị ép buộc sống quá đơn giản trong khi giới trẻ ngày nay sẵn sàng chi tiêu gấp 3 lần cho quần áo và giày dép. Bà Choi Soon Hwa nói rằng bây giờ là thời gian để cố gắng sống một cuộc đời đúng nghĩa cho riêng mình.

Việc bà Choi Soon Hwa quyết định đăng ký dự thi Miss Universe Korea cũng chứng minh cho quyết tâm này. Từ năm 2018 trở lại đây, việc Ban tổ chức Miss Universe mở rộng quy định về đối tượng dự thi đã khiến cuộc thi này trở thành đấu trường nhan sắc bình đẳng, không phân biệt đối xử. Hiện nay, tất cả những người phụ nữ lớn tuổi, độc thân, hay đã lập gia đình và sinh con, phụ nữ "big size", người chuyển giới... đều được đăng ký dự thi Miss Universe.