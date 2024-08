Độc giả ủng hộ hơn 84 triệu đồng giúp bé gái 2 tuổi điều trị căn bệnh quái ác

Ngày 28/8, chị Phan Thị Kim Liên (30 tuổi, trú tại 102C, khu tái định cư Phú Hậu, tổ 7, Phường Phú Hậu, TP Huế) vui mừng chia sẻ, sau khi số phận bất hạnh của con gái Phạm Ngọc Thuỳ Trâm (2 tuổi) được báo chí đăng tải, gia đình chị nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả hảo tâm. Ngoài thăm hỏi, động viên, tài khoản cá nhân của chị Liên còn nhận được số tiền ủng hộ là hơn 84 triệu đồng, giúp bé Trâm có thêm cơ hội chữa trị.



Vừa 2 tuổi bé Trâm đã chịu nhiều đau đớn vì bệnh hiểm nghèo.

"Hoàn cảnh của gia đình tôi vốn rất khó khăn, khi con bị bệnh hiểm nghèo càng thêm gánh nặng. Rất may được sự quan tâm của quý báo và các nhà hảo tâm, tôi có thêm một khoản tiền lớn để chạy chữa cho con. Mẹ con tôi xin cúi đầu cảm ơn chân thành đến độc giả xa gần đã giúp đỡ trong thời gian khó khăn nhất. Hi vọng con sớm khoẻ lại để sống bình an như những đứa trẻ bình thường khác", chị Liên chia sẻ.

Trước đó, chúng tôi đăng tải bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé gái 2 tuổi cầm chừng sự sống qua ngày vì căn bệnh quái ác" chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của bé Trâm.

Bé Trâm chào đời vừa được 13 ngày thì phát hiện mắc bệnh "nhiễm trùng máu" với các triệu chứng như "đi ngoài" ra máu mỗi ngày 50 lần, sốt cao, nôn ói. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo và chưa có phương pháp nào điều trị khỏi hẳn. Vợ chồng chị Liên chỉ còn cách bám trụ bệnh viện để duy trì sự sống cho con gái.

Chị Liên gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả hảo tâm, giúp con gái có thêm cơ hội chữa trị.

Mỗi lần nhập viện của bé Trâm kéo dài 4 đến 6 tháng ròng, vừa xuất viện về nhà được một đến 2 ngày thì bệnh tái phát. Tháng này đến tháng khác đứa trẻ phải điều trị các chứng bệnh như Crohn tự miễn, viêm phổi, viêm màng não, giãm não thất, viêm da dị ứng, dị ứng đạm sữa bò, viêm khớp, đau nhức cơ thể, tay chân sưng phù, nước tiểu đỏ, sốt cao co giật…

Đã 2 tuổi nhưng bé Trâm ngồi không vững, chưa biết bò, chưa biết đi, bi bô tập nói.

2 năm ôm con nằm viện, chị Liên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của gia đình trông chờ hoàn toàn vào đồng lương công nhân may 5,5 triệu đồng/ tháng của anh Phạm Văn Cường (37 tuổi, bố bé Trâm) công nhân may cho một công ty gần nhà với mức lương 5,5 triệu đồng/ tháng. Ngoài bé Trâm, vợ chồng chị Liên còn nuôi con trai 5 tuổi và phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu.

Để có tiền cứu chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Liên đã vay mượn trên 150 triệu đồng. Thời gian điều trị cho con lâu dài, chi phí tốn kém mà gia đình không biết trông chờ vào đâu để vay mượn thêm nên đã cầu cứu sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.