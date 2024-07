Chung tay níu sự sống cho bé gái 4 tuổi mắc căn bệnh quái ác

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo cũng là chừng ấy thời gian, bé Đinh Khánh An (4 tuổi, trú xóm 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chưa được về nhà. Sự sống của bé An gắn liền bệnh viện. Trải qua 8 vòng hoá chất liên tiếp khiến mái tóc vốn đen mượt giờ trọc lóc, để lộ những gân xanh, gân đỏ. Bé An nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bơ phờ, nhăn nhó, đôi mắt ngấm lệ, luôn miệng hỏi người mẹ.



"Bao giờ mình mới được về nhà hả mẹ", "Bao giờ mới hết bệnh để không bị tiêm đau"…

Khuôn mặt nhăn nhó, ngấm lệ của bé Khánh An vì bệnh tật hành hạ.

Từng câu hỏi vô tư của con gái làm trái tim chị Lương Thị Kim Nhung (28 tuổi, mẹ bé An) thêm đau nhói. Chị chỉ biết gạt nước mắt, ôm con vào lòng dỗ dành, an ủi.

Nửa năm ròng ôm con giành giật sự sống ở bệnh viện, chị Nhung cũng chỉ mong một ngày con được sống khoẻ mạnh, bình yên như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Thế nhưng căn bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao ngày bên hành hạ con gái, chị cũng không biết đến bao giờ mẹ con được về nhà. Chặng đường dài bất lực nhìn cơ thể non yếu của con gồng mình gánh chịu đau đớn, chị chỉ dám hy vọng một phép màu.

Bé An được kết luận mắc bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Vợ chồng chị Nhung sinh được 2 con gái. Trước bé An còn một chị gái hết hè này lên lớp 1. Khi sinh ra, An vẫn bình thường, khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác. Đến gần 4 tuổi, cháu bé thường xuyên sốt cao, 2 chân đau mỏi. Dù được đưa đi thăm khám, nhập viện điều trị nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Suốt nửa năm qua, cơ thể bé nhỏ của bé An phải gồng mình gánh chịu những cơn đau liên tiếp hành hạ.

"Mồng 6 Tết vừa rồi, con gái lại sốt triền miên, mệt mỏi, than đau chân và không đi lại được. Đưa đến bệnh viện gần nhà thì được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu. Nằm viện điều trị 15 ngày nhưng không khỏi, tôi xin chuyển con lên tuyến tỉnh. Dù đỡ sốt nhưng con lại bị tràn dịch khớp chân, ngày đêm gào khóc vì đau đớn. Tiếp tục chuyển con lên Bệnh viện Trung ương Huế thì được kết luận bị U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Có một khối u kề bên thận đã di căn qua tuỷ, chèn 2 chân khiến con không thể đi lại được.

Tính đến nay, con đã vào 8 vòng hoá chất. Bác sĩ nói, sắp tới, nếu sức khoẻ ổn định con sẽ được phẫu thuật tách bỏ khối u. Dự tính khi phẫu thuật xong, con sẽ có cơ hội được ghép tuỷ. Vì bệnh con là "nguy cơ cao", nghĩa là đã quá nặng nên không ghép được tuỷ của người thân, phải ghép tuỷ ngoài, kinh phí sẽ cao hơn, dự tính trên dưới 400 triệu đồng. Vợ chồng tôi đang lo không biết lấy đâu ra số tiền lớn để ghép tuỷ cứu con", chị Nhung chia sẻ.

Chồng đau, con bệnh khiến gia đình chị Nhung lâm cảnh vô cùng khó khăn.

Vợ chồng chị Nhung làm nông nghiệp, kinh tế chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của người chồng. 2 năm trước, khi đang làm việc, anh Đinh Thành Công (33 tuổi) không may bị ngã giàn giáo, gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị suốt nửa năm mới đi lại được.

"Để có tiền chạy chữa cho tôi, gia đình đã phải vay ngân hàng, anh em nội ngoại số tiền hơn 200 triệu đồng. Sức khoẻ vừa hồi phục, chưa kịp đi làm trả nợ thì tôi lại bị thoát vị đĩa đệm khiến cơ thể đau nhức, đứng lên ngồi xuống khó khăn, không thể đi làm. Cứ cách một ngày, tôi lại đi châm cứu một lần. Nợ nần càng chồng chất.

Bệnh của con gái rất nặng, ngoài viện phí do bảo hiểm chi trả, tôi phải mua thêm rất nhiều loại thuốc ngoài để điều trị cho con. Tính đến nay tôi vay tổng cộng trên 300 triệu đồng rồi. Sắp tới con có cơ hội phẫu thuật và ghép tuỷ, vợ chồng tôi không biết trông chờ vào đâu để vay số tiền lớn như vậy nên cầu xin sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm", anh Công lo lắng.

Chị Nhung cầu xin giúp đỡ để con gái có cơ hội được ghép tuỷ, giành lại sự sống.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Nhung, bà Trần Thị Hải- Trưởng xóm 3, xã Phúc Trạch cho biết, chồng đau, con bệnh khiến gia đình chị Nhung lâm cảnh vô cùng khó khăn, gánh nặng nợ nần. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Nhung vẫn chưa có nhà cửa, đang sống nhờ nhà bố mẹ chồng ngoài 60 tuổi. Hai bên nội ngoại đều thuần nông. Bố ruột chị Nhung bị ung thư dạ dày đã 6 năm.

"Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương cũng như bà con lối xóm cũng đã chung tay giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Sự sống cũng như tương lai của bé An lúc này đang rất cần sự sẻ chia của độc giả hảo tâm", bà Hải chia sẻ.

Sự sống của bé An đang bị đe doạ, rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

4 tuổi đã phải sống chung với bệnh hiểm nghèo, những cơn đau liên tiếp hành hạ khiến sức khoẻ bé An ngày càng yếu, đi lại khó khăn. Bé An thường xuyên sốt, miệng lở loét, nhiều chỗ trên cơ thể bị bầm tím, ít ăn ít ngủ, cơ thể ngày càng héo hon. Những lần bị tiêm, truyền hay đuối sức, đứa trẻ lại gào khóc, đòi mẹ về nhà.

Nghĩ đến sự sống mong manh của con gái, chị Nhung càng thêm xót xa. Tai hoạ ập đến, bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để bé An có thêm cơ hội cứu chữa, níu kéo sự sống.