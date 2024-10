Độc đạo: Bố đẻ của con trai Diễm là ai?

Độc đạo tập 27 đã lên sóng VTV3 tối 30/10, mang tới nhiều tình tiết hấp dẫn cũng như hé lộ toàn bộ quá khứ của Diễm và Quân Già. Theo đó, năm xưa, Quân Già từng chạy trốn công an và tới nhà Diễm. Nhìn thấy cô bé xinh xắn như bông hoa rừng, gã giang hồ đã cưỡng bức Diễm, sau đó ra đi và để lại một mảnh giấy, nói Diễm khi cần hãy liên hệ để tìm mình.

Quân Già đã hại đời Diễm khi cô còn chưa tròn 18 tuổi

Quân đi rồi, Diễm có thai. Cô sinh em bé khi mới 17, 18 tuổi. Éo le ở chỗ, lúc Diễm sinh con cũng là khi mẹ cô qua đời. Còn quá trẻ để làm mẹ, Diễm không biết bấu víu vào đâu nên đã liên hệ tìm Quân Già. Kể từ đó, đời Diễm thay đổi. Cô khăn gói lên bản gặp Quân rồi trở thành phòng nhì của tên trùm xã hội đen. Vợ Quân phát hiện và đánh đập, hành hạ Diễm. Lúc này, Quân muốn Diễm lánh đi bằng cách xuống biển, làm "gián điệp" bên cạnh bố con Hưng Khẹc.

Người xem ngỡ rằng Quân chính là "tác giả" cái thai trong bụng Diễm, nhưng thực tế lại không phải!

Thời điểm bị Quân cưỡng bức, Diễm đã có bạn trai tên Trung. Trung vốn đã định đưa bố mẹ sang nhà Diễm thưa chuyện. Sau khi Quân cưỡng bức Diễm, Trung đã có mặt và biết mọi chuyện. Không chấp nhận nổi chuyện người yêu mình đã thuộc về kẻ khác, Trung bỏ đi mất dạng.

Thực tế, Trung mới là bố của con trai Diễm

Diễm khẳng định với Hồng rằng con trai cô không phải là con của Quân, bởi "con tôi là con của ai tôi phải biết chứ!". Như vậy, "tác giả" của cái thai trong bụng Diễm ắt hẳn là Trung chứ không ai khác!

Tuy nhiên, vì đứa trẻ chính là phao cứu sinh của Diễm, nên Hồng tương kế tựu kế, muốn Quân Già tin rằng Diễm thực sự có con với mình. Chỉ như vậy, ít ra mẹ con cô còn được an toàn.

Trong lúc vờ bỏ trốn cùng Diễm để đánh lạc hướng, Hồng đã nhờ Khương đón con trai Diễm. Nhưng Khương vốn là kẻ hữu dũng vô mưu. Anh chàng tiếp tục khiến khán giả tức điên khi tiết lộ vị trí của mình cho Tuyết mà không biết rằng Tuyết vẫn cung cấp mọi thông tin cho Dũng Kính.

Người của Dũng Kính và Ánh bắt được Khương và con trai Diễm. Suýt chút nữa, Khương đã bị dàn cảnh giết đứa trẻ. Nhưng may thay, Hồng không đặt mọi niềm tin lên em trai mà nhờ Nghĩa giám sát mọi chuyện. Nghĩa đã kịp gọi công an đến giải vây cho Khương vào phút chót. Kết quả, Khương và con trai Diễm được công an đưa về đồn và có lẽ đây chính là nơi an toàn nhất đối với họ hiện tại.

Về phần mình, Diễm diễn theo mưu kế của Hồng, tới gặp Quân Già và sống chết không tiết lộ vị trí của con trai. Sự quả quyết của Diễm khiến Quân càng tin rằng Diễm có con với mình. Ở đoạn kết tập 27, sau khi không moi được thông tin từ Diễm, Quân đã cho gọi Hồng tới.

Đón xem Độc đạo tập 28 lên sóng VTV3 tối thứ Hai tuần sau.