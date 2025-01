Trong không khí hân hoan của những ngày Tết đến xuân về, bàn thờ gia tiên luôn là nơi trang trọng nhất trong mỗi gia đình Việt. Bên cạnh mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, những món bánh mang hương vị truyền thống cũng được dâng lên như một lời tri ân tổ tiên. Năm nay, hãy thử làm mới mâm cỗ cúng với món bánh mì hoa táo đỏ độc đáo, vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa tốt lành.

Không chỉ là một món ăn ngon, bánh mì hoa táo đỏ còn là tấm lòng thành kính mà con cháu gửi gắm đến những người đã khuất, cầu mong một năm mới an lành, ấm no. Đặc biệt, bí quyết thêm bột táo đỏ vào bánh không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn giúp xoa dịu dạ dày sau những ngày Tết "no say", một món quà ý nghĩa cho cả gia đình.

Hướng dẫn làm bánh mì hoa táo đỏ

Chuẩn bị nguyên liệu

- 215g bột mì/120g củ mài

- 65g nước/2g men/5g đường, nguyên liệu phụ: Táo đỏ

Cách thực hiện

Củ mài gọt vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ và hấp chín. Đường, men nở, bạn có thể trộn trước với bột củ mài nghiền sau khi hấp, nhưng nhất định phải để củ mài nguội bớt rồi mới trộn, nếu không men nở sẽ bị chết và bánh sẽ không nở được.

Bột mì các bạn dùng loại bột mì thường dùng để gói bánh, nhưng do củ mài cũng ngậm nước nên bạn căn cứ vào độ ẩm của bột để thêm nước. Trong quá trình này, các bạn đừng ngại mất công, cứ cho nước từ từ vào bột, cuối cùng nhào thành một khối bột mềm mịn là được.

Chia bột thành từng phần nhỏ khoảng 50g, làm ra bánh cỡ bằng lòng bàn tay, trẻ nhỏ cũng có thể ăn hết một chiếc.

Cắt đôi quả táo đỏ theo chiều ngang. Đặt vào giữa bánh làm nhụy hoa. Dùng một chiếc nĩa miết năm lần xung quanh táo đỏ. Tốt nhất là bạn nên để những khoảng trống có cùng kích thước. Những cánh hoa được làm theo cách này cũng sẽ trông đẹp mắt.

Dùng dao cắt nó vào giữa hai vết nĩa, tổng cộng có 5 vết cắt và kẹp ngẫu nhiên để trông giống như một cánh hoa nhỏ. Làm tương tự với số bột còn lại. Cho nước ấm khoảng 40 độ C vào đáy nồi, đậy nắp lại và để bánh nghỉ, lên men cho đến khi nở gấp 1,5 lần. Sau đó, hấp bánh chừng 15 phút là được.

Món bánh mì hoa táo đỏ này không chỉ đơn giản, dễ làm, nguyên liệu dễ tìm mà còn rất đẹp mắt. Dù ăn nhiều cũng không lo béo hay ngán. Đây là món bánh lễ vừa hợp ăn trong ngày Tết, lại càng hợp khi bày trên mâm cỗ gia tiên.

Chúc bạn thực hiện món bánh mì hoa táo đỏ thành công!