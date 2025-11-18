Sao nữ đình đám bị bạn trai kiện ra tòa vì trục lợi từ clip 18+

Mới đây, Kim Kardashian và mẹ - bà Kris Jenner bất ngờ vướng phải lùm xùm pháp lý khi bị nam ca sĩ Ray J kiện ra tòa. Được biết, Ray J là bạn trai cũ của Kim "siêu vòng ba", đồng thời cũng là nam chính trong clip 18+ bị lộ vào năm 2007, gây chấn động một thời của sao nữ nhà Kardashian.

Giờ đây, vụ tai tiếng từ gần 20 năm trước bất ngờ được nhắc trở lại khi Ray J công khai lên án việc phát tán cuốn băng "nóng" là chiêu trò marketing của mẹ con nhà Kardashian. Nam ca sĩ khẳng định, năm 2003, anh và bạn gái lúc bấy giờ, Kim Kardashian đã cùng nhau ghi lại những kỷ niệm mặn nồng một cách hoàn toàn tự nguyện.

Đến năm 2006, cặp đôi cùng nhau bàn bạc, thống nhất về việc tiết lộ clip "nóng" lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý. Khi đó, Kim Kardashian đã chủ động đề nghị giao việc đăng tải clip cho mẹ cô - bà Kris Jenner. Ray J cho rằng, mẹ con nhà Kim Kardashian đã có một màn thao túng truyền thông và sẽ phải trả cái giá thích đáng.

Theo trang Sohu tiết lộ, trận đấu tố khởi nguồn từ việc Ray J hợp tác với FBI để điều tra nhà Kardashian theo Đạo luật chống Tống tiền và Tổ chức tham nhũng (RICO). Tuy nhiên, ngay sau đó, phía cô Kim "phản dame" bằng cách kiện Ray J bôi nhọ danh dự của người khác: "Anh ta đã bịa đặt về cuộc điều tra của FBI".

Phía luật sư của Ray J tuyên bố, nam ca sĩ từ chối tham gia vào "mạng lưới dối trá" do Kim Kardashian tạo ra và đã nộp hồ sơ pháp lý để bác bỏ vụ kiện từ Kim "siêu vòng ba". Đồng thời, Ray J cũng tố gia đình Kardashian nhiều lần vi phạm thỏa thuận, liên tục nhắc đến vụ clip 18+ trong các chương truyền truyền hình thực tế, thay vì "chôn" nó dưới đất sâu như đã hứa.

Giờ đây, màn đấu đá giữa Kim Kardashian và tình cũ đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, nhận được sự quan tâm hết mực của quần chúng thích "ăn dưa hóng thị".

Nguồn: Sohu