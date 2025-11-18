Từ cuộc cãi nhau của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Đức Phạm, tưởng đang đọc kịch bản "tổng tài giận dỗi" và "cô vợ đỏng đảnh"

Nếu Vbiz có cuộc bình chọn cặp đôi ly hôn nhưng drama không chịu ly tâm, thì chắc Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm sẽ nhận được số phiếu top 1. Mấy ngày nay, dân mạng xem hai anh chị "đối đáp" mà tưởng đang đọc tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm, ngoài mặt căng đét, lên mạng thì đáp trả từng dòng, nhưng soi kỹ bên trong lại… xưng hô ngọt mềm, thậm chí có người còn nói họ giao tiếp với nhau tình cảm hơn cả những cặp đôi đang hạnh phúc.

Drama của Diệp Lâm Anh và chồng cũ lần nữa lại sôi nổi

Nhìn cách Đức Phạm liên tiếp xuất hiện bên đời Diệp Lâm Anh, làm dân tình liên tưởng đến kịch bản "tổng tài" muốn làm lành vợ cũ

Nếu chỉ dựa vào những bài đăng đáp trả qua lại những ngày qua, dân tình dễ nghĩ Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đã "đoạn tuyệt" hoàn toàn. Nhưng chỉ cần soi lại những khoảnh khắc ngoài đời thật thì nhận ra có chuyện gì đó đang sai sai, dường như đây là kịch bản quen quen của những bộ phim ngôn tình ngược.

Quay về quá khứ, hồi cuối năm 2024, Đức Phạm từng khiến cả khán phòng xôn xao khi đích thân xuất hiện đấu giá bức tranh Diệp Lâm Anh vẽ, trả giá cao không chùn tay. Ai nấy đều bất ngờ, vì hành động ấy mang cảm giác không chỉ là "ủng hộ nghệ sĩ" làm thiện nguyện, mà có chút gì đó là lạ. Bởi lẽ, trước 1 ngày đưa bước tranh ra đấu giá, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ cô sẽ mời chủ sở hữu mới một bữa tối để cùng bàn luận về giá trị của những nét vẽ. Việc Đức Phạm xuất hiện, chi 120 triệu để sở hữu ảnh vẽ bóng lưng của vợ cũ khiến netizen "bắn" ra 1001 kịch bản đây là kế hoạch "tổng tài" tạo chú ý. Tuy nhiên, sau đó Đức Phạm lên tiếng khẳng định không muốn hưởng "đặc quyền" bữa ăn tối cùng Diệp Lâm Anh.

Đức Phạm từng chi 120 triệu mua tranh vẽ bóng lưng của vợ cũ

Không lâu sau, cả hai tiếp tục khiến dân tình "khựng nhẹ" khi ngồi cùng bàn trong một sự kiện. Chỉ vài giây thôi, nhưng biểu cảm của Diệp Lâm Anh đủ làm viral toàn cõi mạng, hơi ngỡ ngàng, hơi bối rối khi chạm mặt người cũ. Còn Đức Phạm thì giữ gương mặt bình thản đến mức… khó đoán. Khoảnh khắc viral khắp MXH này từng được Hoa hậu Hương Giang chứng kiến.

Giữa vô vàn vị trí, Đức Phạm tiến đến ngồi cạnh Diệp Lâm Anh trong một sự kiện

Cứ mỗi lần Đức Phạm có tình mới, Diệp Lâm Anh lại "sôi lên" như vẫn còn ghen..

Về phía Diệp Lâm Anh, cô được cư dân mạng gọi là "cô vợ đỏng đảnh" vì mỗi khi Đức Phạm có động thái gì mới thì cô cũng nhanh chóng nối đuôi. Như mới đây, Đức Phạm công khai hẹn hò Á hậu Vũ Thuý Quỳnh thì Diệp Lâm Anh lật đật đăng đàn "đào" lại vụ cãi vả, đập điện thoại đã diễn ra cách đây 4 tháng. Ngay lập tức, những tin tức hẹn hò của Đức Phạm đã bị "chìm" sâu vì drama do Diệp Lâm Anh khơi dậy.

Giữa những ồn ào dồn dập đó, Đức Phạm công khai những đoạn tin nhắn riêng tư của cả hai khiến cư dân mạng như liên tưởng Diệp Lâm Anh có một "nhân cách khác". Trong khi trên mạng xã hội hai bên đấu khẩu căng như dây đàn, thì ở khung chat riêng, giọng điệu lại… mềm nhũng. Cả hai xưng hô "anh - em" đầy thân thuộc, Diệp Lâm Anh còn thể hiện sự tình cảm khi nói: "Dạ, tuỳ anh ạ", "Dạ anh nói sao em nghe"... thậm chí khung tin nhắn của cả hai còn được đặt biểu tượng riêng là trái tim màu đen.

Diệp Lâm Anh vẫn xưng hô anh - em, dạ, vâng với chồng cũ

Ngoài ra, trong quá khứ, Diệp Lâm Anh cũng từng nhắn tin hẹn đi cafe, nói lời lẽ ngọt ngào với Đức Phạm. Cô cũng từng chia sẻ bên dưới bài đăng của chồng cũ: "Anh à, còn bao nhiêu đoạn chat dễ thương như thế này anh post lên hết đi cho mọi người cùng biết chúng mình nói chuyện cute như thế nào. Trong khịa có thương, trong thương có hận. Anh vả thẳng vào mặt em xong anh lại xoa dịu em. Anh cứ vừa đấm vừa xoa mãi thôi. Đáng yêu vô cùng tận!".

Diệp Lâm Anh còn từng công khai ảnh ôm ấp chồng cũ sau khi ly hôn và nhắn nhủ: "Em chỉ hi vọng anh nhớ là bọn mình đã có những khoảnh khắc dịu dàng như thế này. Bọn mình không cần phải làm kẻ thù hay ghét bỏ nhau, vì mình đã từng yêu. Những tấm hình chụp chung trong quá khứ của chúng mình, hình như em chưa bao giờ xoá cả. Vì những khoảnh khắc đó đẹp và khiến em nghĩ rằng mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Em vẫn trân trọng nó".

Chính sự đối lập này khiến cư dân mạng hơi "đứng hình", ngoài kia ồn ào là thế, nhưng trong cuộc đối thoại riêng lại mang cảm giác chẳng phải hai người đã tuyệt tình.

Diệp Lâm Anh từng tung tin nhắn trêu ghẹo Đức Phạm

Kịch bản nào cho Diệp Lâm Anh và Đức Phạm?

Mỗi lần tranh cãi, cả hai đều tung ra những lời lẽ sắc như dao cạo, rành rọt từng chi tiết, rõ ràng từng quan điểm, nghe qua là biết ai cũng muốn chúng minh mình đúng trong câu chuyện chung. Điều buồn cười là dù cuộc "khẩu chiến" trên mạng đôi khi căng đến mức netizen cảm thấy nghẹt thở hộ, thì cách cả hai trao đổi riêng lại mang "vibe" trêu đùa, dỗi hờn như những cặp đôi vợ chồng gắn bó đủ lâu để sơ hở là đùa, xéo xắt nhau. Ai cũng có một chút "sân si", hơi chạm tự ái một chút, nhưng vẫn không thể dứt hẳn khỏi sự quan tâm dành cho đối phương.

Diệp Lâm Anh luôn viết bài một cách rất tròn trịa, đủ chi tiết để chứng minh mình đúng, nhưng giữa những dòng chữ vẫn có chút cảm giác… muốn được lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm. Còn Đức Phạm phản pháo nhanh và gọn, logic mạnh, câu chữ rành rọt nhưng đọc kỹ lại thấy ẩn trong đó là sự hụt hẫng của một người cảm thấy mình bị hiểu sai. Đó chính là lý do cư dân mạng thấy họ… hợp kỳ lạ. Càng cãi, càng bộc lộ sự thấu hiểu đối phương. Càng phản pháo, càng cho thấy đối phương vẫn còn ảnh hưởng.

Trên mạng xã hội, không ít netizen đồng loạt khuyên Diệp Lâm Anh và Đức Phạm nên ngồi lại với nhau để trao đổi trực tiếp, thay vì tiếp tục “ném câu chữ” qua lại. Bởi có những vấn đề chỉ có thể giải quyết được khi nhìn thẳng vào mắt nhau, còn mạng xã hội thì không và sẽ không bao giờ, là đường tắt của sự bình yên. Tất cả những gì xuất hiện online đều tồn tại mãi mãi, và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hai người, mà còn để lại dấu vết trong ký ức của các con sau này.

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm cứ thế nào ấy, càng cãi cư dân mạng lại càng thấy hợp nhau

Thực tế trong những mối quan hệ từng gắn bó sâu sắc, người ta chỉ cãi khi còn quan tâm, và chỉ phản pháo khi lời đối phương vẫn đủ sức khiến mình chạnh lòng. Điều này thể hiện rất rõ ở Diệp Lâm Anh và Đức Phạm. Nếu thật sự không còn để ý, họ đã chọn im lặng và giao hết cho luật sư, chứ không tự tay viết từng đoạn dài giải thích, đáp trả, rồi lại chỉnh sửa từng chi tiết như để đối phương hiểu mình hơn. Mỗi bài đăng của Đức Phạm đều như đang nói thẳng với Diệp Lâm Anh. Mỗi lần Diệp Lâm Anh phân trần, giữa câu chữ vẫn thấp thoáng sự tổn thương, mong được đối phương để ý.

Thế nhưng, nhìn vào toàn bộ câu chuyện, điều khiến khán giả lo lắng nhất không phải là ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, mà là những đứa trẻ đang vô tình trở thành "người đứng giữa" trong mỗi lần bố mẹ căng thẳng. Dù Diệp Lâm Anh và Đức Phạm có khác biệt về quan điểm hay cảm xúc còn dang dở đến đâu, thì cách tốt nhất lúc này vẫn là ngồi lại đối thoại trực tiếp, văn minh, thay vì để mọi chuyện leo thang trên mạng xã hội. Cả hai đều là những người trưởng thành, đều thương con, và chính vì vậy càng cần chọn lựa giải pháp êm đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn để con không phải chứng kiến những ồn ào người lớn, và để tương lai của các bé được xây dựng từ sự thấu hiểu, chứ không phải dư âm của những lần tranh cãi.