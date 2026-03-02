Doanh nhân Đỗ Hương Ly: Doanh nghiệp SME cần gì để có thể tăng trưởng 2 con số giữa trong kỷ nguyên AI?

Nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly chia sẻ tại sự kiện khai xuân với chủ đề "Quản trị biến số 2026: Tâm Thế Vững - Vận Thế Thông".

Cái bẫy của sự tăng trưởng "không chấn đế" khiến doanh nghiệp SME lao đao

Tăng trưởng luôn là mục tiêu quan trọng nhất mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hướng tới. Nhưng đôi khi chính sự phát triển quá nhanh mà thiếu nền tảng và sự kiểm soát bài bản sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn qua hàng loạt các chính sách mới về thuế hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường minh bạch đã khiến không ít doanh nghiệp SME lao đao đối mặt với cuộc thanh lọc quy mô lớn của thị trường.

Trong khi các dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ và AI bắt đầu đi vào chiều sâu hạ tầng, đại bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam lại đang đối mặt với "bộ ba" rào cản: Thiếu tiền, thiếu người và thiếu chiến lược. Tại sự kiện khai xuân với chủ đề "Quản trị biến số 2026: Tâm Thế Vững - Vận Thế Thông", bà Đỗ Hương Ly – Chủ tịch Pando Group, người đứng sau Giao thức 72h danh tiếng – đã đưa ra một nhận định sắc sảo: "Sự tăng trưởng của năm 2026 không dành cho tất cả. Nó là phần thưởng cho những tổ chức biết cách giải mã được các biến số phức tạp về vận thế, pháp lý và công nghệ."

Dưới góc nhìn chuyên gia, đa số SME Việt hiện nay đang đứng trên một chiếc "kiềng gãy chân". Một mô hình phát triển bền vững phải hội đủ 3 yếu tố: Sản phẩm tốt – Đủ người giỏi – Đủ vốn. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp thường chỉ làm tốt mục đầu tiên (đẩy số bán hàng) mà coi nhẹ vế nhân sự giỏi và cấu trúc vốn, khiến nội lực trở nên mong manh trước các biến động thị trường.

"Kiềng 6 chân" và Giao thức 72h: Lời giải cho bài toán thực chiến

Nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly cùng các đại biểu, doanh nhân tại sự kiện "Quản trị biến số 2026: Tâm Thế Vững - Vận Thế Thông".

Hiểu rõ những rào cản về "thiếu tiền, thiếu người và thiếu chiến lược", Pando Group đã chuyển mình thành một hệ sinh thái thực chiến bao gồm: Công nghệ - Chia sẻ kinh nghiệm - Kết nối nguồn lực - Tài chính - Thương mại điện tử.

Điểm nhấn gây chú ý lớn với giới quan sát chính là Giao thức 72h. Đây được xem là một "bộ lọc" chiến lược giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với các biến động khốc liệt của thị trường. Trong kỷ nguyên mà tốc độ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, việc sở hữu quy trình thực thi chuẩn hóa trong 72 giờ chính là ranh giới giữa việc nắm bắt cơ hội hay bị bỏ lại phía sau.

Song song đó, chiến lược xây dựng "Second Brain" (Bộ não thứ hai) bằng AI để quản trị tài sản tri thức và kiến tạo "Nội dung di sản" được bà Ly thúc đẩy như một giải pháp sống còn. Điều này không chỉ giúp gia tốc vận hành mà còn kiến tạo di sản nội dung để định danh thương hiệu giữa thời đại thông tin và AI bùng nổ.

"Tâm linh là khoa học" - Điểm tựa tinh thần cho nhà lãnh đạo

Không chỉ dừng lại ở các số liệu thực chứng (Data-driven), bà Đỗ Hương Ly còn gây ấn tượng mạnh khi đặt doanh nghiệp vào hệ sinh thái "Doanh trí" - nơi tâm thế của người lãnh đạo là hạt nhân quyết định sự xoay chuyển của vận thế.

Không chỉ là cung cấp dịch vụ tư vấn mà nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly còn đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng doanh nhân có chung "tần số" về tư duy quản trị hiện đại và tâm thế vững chãi.

Bà khẳng định một triết lý minh triết: "Tâm linh là khoa học". Đây là việc thấu hiểu các quy luật năng lượng, phong thủy và vận thế thời cuộc để kiến tạo một tâm thế vững chãi. Sự kết hợp này mang tính thực tế cao vì: "Doanh nhân cần những con số để tin, nhưng họ cần một điểm tựa tinh thần để quyết định".

Việc chuyển đổi sang trạng thái minh bạch không chỉ để tuân thủ pháp lý mà chính là "tấm vé" để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín chấp và các ưu đãi thuế quan trọng.

Năm 2026 sẽ là năm của sự thanh lọc mạnh mẽ. Với sự dẫn dắt của những "người điều phối" chiến lược như Đỗ Hương Ly và hệ sinh thái Pando, các SME có quyền hy vọng về một lộ trình bứt phá, nơi biến số không còn là rủi ro mà là chất xúc tác cho sự phồn vinh bền vững.