Doanh nghiệp Việt tung mẫu xe điện EVgo nhằm nâng tầm cuộc sống, bắt kịp xu hướng xanh

Đi xe điện để bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường báo động như hiện nay, việc phát triển các dòng xe điện là hướng đi được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp nội địa đã nhận thức được vấn đề mang tính toàn cầu này. Họ nhanh chóng dịch chuyển sang nghiên cứu, sản xuất các dòng xe điện.

Tập đoàn Sơn Hà - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng đang nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ sinh thái xanh với việc cho ra mắt dòng xe điện EVgo - mang lại những giá trị "chuẩn quốc tế" cho người Việt.

Với hướng đi bài bản chuyên nghiệp, Tập đoàn Sơn Hà lựa chọn bắt tay với Tập đoàn Bosch (CHLB Đức) cùng phát triển công nghệ sản xuất xe máy điện EVgo, do Sơn Hà nghiên cứu, sản xuất. Bosch được biết là tập đoàn hàng đầu trên thế giới về cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị sử dụng cho xe điện.

EVgo nâng tầm chất lượng sống

Không chỉ đơn thuần để bảo vệ môi trường, các mẫu xe điện EVgo nâng tầm chất lượng sống cho người sử dụng với thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung. Đặc biệt vấn đề an toàn luôn được nhà sản xuất quan tâm, ưu tiên hàng đầu.

Trước khi cho ra đời sản phẩm mới, bộ phận nghiên cứu thị trường của Tập đoàn Sơn Hà đã dành rất nhiều thời gian để lắng nghe, hiểu sâu hơn đối với mong muốn, nhu cầu của khách hàng khi lựa chọn xe điện. Qua thu thập, khảo sát cho thấy, tệp khách hàng chủ yếu sử dụng xe điện hiện nay là phụ huynh và học sinh cấp 2, cấp 3. Kết quả cho thấy, 90% trong số các đối tượng được khảo sát đều thống nhất quan điểm cho rằng xe điện đang là phương tiện di chuyển tối ưu nhất cho học sinh tới trường.

EVgo C – mẫu xe có thiết kế mạnh mẽ, mang phong cách thể thao

EVgo C và EVgo D – những phiên bản đầu tiên ra mắt đều được khách hàng phản hồi với một loạt những ưu điểm như giá rẻ, đi êm, kiểu dáng sang trọng, phanh không bị giật, pin bền… Chế độ bảo hành sau bán hàng đối với dòng xe điện EVgo cũng được doanh nghiệp hết sức chú trọng, mang đến cảm giác yên tâm, tin tưởng cho cả những khách hàng khó tính nhất.

Anh Minh Chiến – một trong những khách hàng có nhu cầu mua xe điện cho con đi học cho biết: Xe máy điện chạy nhanh, tương đối an toàn, việc sử dụng tiện lợi. Để chọn cho gia đình mình một chiếc xe ưng ý nhất, 3 yếu tố tôi quan tâm là vấn đề giá cả, độ bền của xe và sự an toàn. "Vì mua cho con cái sử dụng nên tôi quan trọng nhất vấn đề an toàn, ít hỏng hóc, chế độ bảo hành dịch vụ tốt", anh Chiến tâm sự. Qua tìm hiểu, anh quyết định chọn EVgo khi dòng sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu anh đặt ra.

Cả 2 dòng xe mới ra mắt của EVgo có thiết kế kiểu dáng khác nhau song đều được áp dụng công nghệ hiện đại châu Âu với tiêu chí 5 không: Không tiếng ồn – Không khói bụi – Không cần đổ xăng – Lốp không săm – Không lo ngập nước.

EVgo D có kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng, hợp với nữ giới

Hai mẫu xe này hiện đang có phiên bản cơ bản vận hành sử dụng 5 bình ắc-quy loại 12Vx20A. Về kiểu dáng, mẫu EVgo D được thiết kế theo phong cách sang trọng, nhẹ nhàng, hợp với nữ giới. Còn EVgo C dáng thể thao, chắc chắn, cứng cáp, phù hợp những người "gu" cá tính. Cả hai xe đều dùng đèn xenon, đèn ban ngày dạng viền LED. Phanh trước dạng đĩa, phanh sau tang trống. Chìa khóa thông minh điều khiển từ xa.

Ở hai dòng xe, Sơn Hà đều trang bị đầu tư màn hình LCD. Xe trang bị động cơ Bosch 500W, với công suất tối đa có thể lên tới 1.500W, hiệu suất tối đa đạt tới 86,4%, tốc độ tối đa dưới 50 km/h, di chuyển được 60km sau khi sạc đầy. Đáng chú ý, sở hữu nhiều tính năng, ứng dụng công nghệ Châu Âu tiên tiến, hiện đại song mức giá cho EVgo C là 20,9 triệu, trong khi EVgo D là 21,9 triệu, mức giá phù hợp với khả năng của đại đa số người tiêu dùng. Đặc biệt, ngay trong tháng khai trương EVgo Center đầu tiên, Tập đoàn Sơn Hà tặng ngay voucher 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm chính hãng khi khách hàng mua xe điện tại hệ thống đại lý của EVgo.

Với những tính năng vượt trội, EVgo xứng đáng là dòng xe điện hướng tới tương lai xanh mà mỗi gia đình Việt nên sở hữu. Không chỉ là một phương tiện chỉ cho học sinh và một số bà nội trợ đi lại gần nhà, xe máy điện EVgo được thiết kế, sản xuất để trở thành mẫu xe hiện đại, tinh tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của giao thông "xanh".