Đoàn Việt Nam phối hợp giải cứu thiếu niên 14 tuổi dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12-2, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 11-2), Đội cựu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và phối hợp với lực lượng quốc tế giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát.



Khu vực đội cứu hộ tìm kiếm

Theo đó, ngày 11-2, khi bắt tay vào công tác cứu hộ tại 1 toà nhà đổ sập ở TP Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổ Công tác đã sử dụng các thiết bị cơ giới như máy xúc, máy đào để tìm kiếm các nạn nhân. Cùng với đó, Đoàn đã sử dụng camera dò tìm, phát hiện bằng hình ảnh, âm thanh và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau (dự đoán có hai người còn sống sót) trong khu vực sập đổ.

"Đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ sâu vào trong 6 m theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào được. Tiếp tục phát hiện rất rõ dấu hiệu của nạn nhân có âm thành dội ra, Đoàn đã giao tiếp với nạn nhân với những câu chào, hỏi thăm sức khỏe "Hello", "How are you?"... và có tín hiệu đáp lại của nạn nhân" - đại diện C07 thông tin.

Ngay sau khi phát hiện sự sống, Đoàn Công tác của Việt Nam đã phối hợp cơ quan điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ để huy động thêm lực lượng và thiết bị của các lực lượng đến từ các nước khác phối hợp ứng cứu với mục tiêu nhanh chóng cứu sống nạn nhân. Thời điểm đó, có lực lượng quân đội của Pakistan làm việc ngay giáp lưng tòa nhà nơi lực lượng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Pakistan cũng đã phối hợp dùng sóng siêu âm xác định vị trí nạn nhân và lên phương án phối hợp với Đội Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tìm cứu người bị nạn. Từ việc phối hợp đó, Đội Việt Nam đề nghị Đội cứu nạn, cứu hộ của Pakistan cùng tiếp cận theo các hướng. Đội Pakistan đã tiếp cận phía sau tòa nhà nơi họ đang làm nhiệm vụ. Đội Việt Nam ở hướng trước của tòa nhà nơi Đội được phân công nhiệm vụ. Đến khoảng 22 giờ 10 phút (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) tiến vào theo hướng hông nhà, Đội cứu nạn, cứu hộ Pakistan đã đưa được một nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát.

"Lúc đó, cảm xúc vỡ òa của người nhà, người thân và các lực lượng quốc tế tham gia cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ngay sau đó, Đội trưởng Đội cứu nạn, cứu hộ của Pakistan đã đến gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn, để cảm ơn Đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp hiệu quả, phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn" - đại diện C07 nói.