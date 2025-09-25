Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: “Tại sao không thể là Hương Giang?”

Sau khi được công bố là Miss Universe Vietnam 2025, Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội với hàng loạt ý kiến từ ủng hộ đến tranh cãi. Một bộ phận khán giả đặt ra vấn đề hiện tại vẫn còn 2 Á hậu Miss Universe Vietnam chưa có cơ hội đi thi quốc tế là Quỳnh Anh và Thuý Quỳnh, nhưng tổ chức lại quyết định chọn Hương Giang gây tò mò. Không ít lời đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ đã "mua slot" để có mặt ở đấu trường nhan sắc danh giá. Bên cạnh đó, cũng có luồng ý kiến bày tỏ sự lo ngại, Miss Universe dù đã mở cửa cho phụ nữ chuyển giới từ năm 2023 nhưng đến nay chưa từng có một thí sinh chuyển giới nào đăng quang, do đó khả năng làm nên chuyện của Hương Giang vẫn là một dấu hỏi.

Trước hàng loạt tranh luận về việc chọn mình đi thi quốc tế, Hương Giang đã chính thức có chia sẻ đầu tiên. Cô nhấn mạnh việc Miss Universe chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con hay phụ nữ đã kết hôn tham dự không phải vì thiếu thí sinh xinh đẹp, mà bởi họ muốn mở ra cánh cửa bình đẳng và hy vọng. Hương Giang cho biết cô đã đắn đo rất nhiều trước khi nhận lời Chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentine Trần. Nhưng cuối cùng, Hương Giang tin rằng khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, họ đang chờ những người phụ nữ phù hợp bước qua cánh cửa ấy để mang đến thông điệp tích cực cho xã hội.

Phát ngôn của Hương Giang ngay lập tức gây chú ý, trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn sắc đẹp. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng không ít khán giả cho rằng đây là một quyết định táo bạo, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam ghi dấu ấn khác biệt trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Nhiều người cũng ủng hộ cách giải quyết nhẹ nhàng, tâm lý của Hương Giang giữa những tranh cãi.

Hương Giang cho biết cô đã suy nghĩ nhiều trước khi nhận lời, mong muốn được mang câu chuyện cá nhân để truyền cảm hứng ở Miss Universe

Toàn bộ tâm thư của Hương Giang như sau:

Từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia cuộc thi, Giang tin họ không nghĩ rằng các Quốc Gia trên Thế Giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt hơn đại diện tham gia, mà đó là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kì cuộc thi nhan sắc lớn nào trên Thế Giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe. Đó là sân khấu nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau toả sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người. Trước khi nhận lời chủ tịch MUV Valentine Trần, Giang đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Để rồi cuối cùng Giang nghĩ rằng, một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để toả sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội, mà một trong số đó chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kì người phụ nữ nào trên Thế Giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng. Thay vì hỏi "Tại sao lại là Hương Giang?", Giang chọn hỏi "Tại sao không thể là Hương Giang?". Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kì ai có xuất phát điểm như Giang cũng có thể làm được như vậy. Một người có xuất phát điểm như Giang có thể 1 ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để toả sáng trước hàng tỷ người trên toàn Thế Giới, các bạn cũng có thể! Đó không phải câu chuyện về giới tính, đó là câu chuyện về con người, về niềm tin! Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình! Xuất phát điểm của bạn không quyết định giới hạn của bạn!

Hương Giang chính là người chuyển giới đầu tiên của Vbiz đến Miss Universe

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hương Giang không hề đi ngược lại luật lệ của cuộc thi quốc tế này, mà ngược lại còn phù hợp với tinh thần đổi mới, đa dạng và cởi mở mà Miss Universe đang theo đuổi.

Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước Hương Giang, cuộc thi Miss Universe cũng đã xuất hiện nhiều thí sinh chuyển giới nhưng thứ hạng cao nhất đến hiện tại là top 20

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, hạn chế của Hương Giang cũng không nhỏ. Việc là một phụ nữ chuyển giới vẫn còn vấp phải nhiều định kiến, Miss Universe chưa từng có thí sinh chuyển giới nào đăng quang. Ngoài ra, Hương Giang không có lợi thế chiều cao nổi bật so với thí sinh quốc tế, và việc bước vào đấu trường khi đã ngoài 30 tuổi cũng là một thử thách đáng kể. Dẫu vậy, với bản lĩnh, câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần không gì là không thể, Hương Giang vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố thú vị tại Miss Universe 2025.

Chiều cao dưới 1,7m và độ tuổi 34 của Hương Giang cũng khiến netizen lo ngại đây sẽ là hạn chế của cô ở cuộc thi