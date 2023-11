Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ra về trên siêu xe bạc tỷ sau tiệc cưới

22h30 tối 26/11, Văn Hậu và Hải My thong thả di chuyển từ phòng nghỉ xuống sảnh khách sạn sau lễ cưới. Văn Hậu đã cởi bỏ bộ vest lịch lãm của chú rể, anh diện sơ mi trắng đóng thùng. Cô dâu Hải My đã thay váy cưới bằng chiếc váy nhẹ nhàng, đơn giản hơn, không quên quàng khăn giữ ấm khi trời sương đêm xuống.

Cặp đôi lên chiếc Mercedes-Benz G63 AMG Edition. Văn Hậu không quên lấy tay che cho bà xã tránh bị đụng đầu vào thành xe khi bước lên. Chiếc xe có trang trí bắt mắt này có giá khoảng 13 tỷ đồng.

Văn Hậu và Hải My ra về sau tiệc cưới trên chiếc siêu xe G63

Đây là phương tiện đưa vợ chồng Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh Nhựa - đến dự cưới Văn Hậu và Hải My. Sau khi tiệc cưới kết thúc, nhóm bạn cùng nhau rời đi trên siêu xe, di chuyển đến địa điểm mới để chơi "tăng hai".

Trong tiệc cưới tối 26/11, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đón chào dàn sao của ĐT Việt Nam và sao showbiz đến tham dự. Những gương mặt đình đám có thể kể đến như hội cầu thủ Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương, Tấn Tài, Tiến Dụng... Hội sao showbiz điển hình như nữ ca sĩ Hoà Minzy, ca sĩ Tuấn Hưng, Khắc Việt, diễn viên Lã Thanh Huyền, Bình An, diễn viên hài Duy Nam, Dũng "Hớn",... Vợ chồng con gái đại gia Minh Nhựa cũng có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Văn Hậu - Hải My.

Outfit của Văn Hậu - Hải My sau khi tiệc cưới đã kết thúc.