Đoàn Văn Hậu tự tay tung ảnh Doãn Hải My với vòng 2 gây chú ý giữa nghi vấn có tin vui

Tài khoản Instagram chung của cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mới đây đã cập nhật hình ảnh cặp vợ chồng son đi du lịch nghỉ dưỡng ở Sa Pa. Do chấn thương chưa hồi phục, Đoàn Văn Hậu vi vu cùng bà xã xinh đẹp và gia đình vợ trong thời gian các tuyển thủ nổi tiếng khác đang miệt mài hội quân, tập luyện chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Trong bức ảnh mà Văn Hậu đăng tải, cặp đôi tạo dáng trong thang máy. Doãn Hải My đeo chiếc máy ảnh yêu thích cùng chiếc túi hàng hiệu tạo dáng hồn nhiên. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý với vòng hai lùm lùm. Từ trước đám cưới với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã dính tin đồn có tin vui. Và cô nàng ngày càng thoải mái khoe ảnh lộ vòng hai khiến dân tình ngóng ngày cặp đôi sắp công bố tin vui cùng người hâm mộ.

Mới đây nhất, Văn Hậu đã đưa Doãn Hải My đến dự lễ ăn hỏi của người anh thân thiết Nguyễn Quang Hải và cô dâu Chu Thanh Huyền. Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài dịu dàng trong tà áo dài dáng suông, hạnh phúc sánh đôi cùng chồng đi dự đám cưới từ quê ra phố.

Ngoài ra, trong chuyến du lịch của Văn Hậu - Hải My ở Sa Pa vừa qua còn có sự xuất hiện của mẹ và em trai của Hải My. Bà Mai Đoàn - mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu - lọt vào ống kính của chàng rể quý với góc nghiêng ấn tượng. Nhờ nhan sắc trẻ đẹp dù đã ở độ tuổi U50, bà Mai Đoàn thường được ví như "chị gái" của Doãn Hải My.