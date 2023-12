Đoàn Văn Hậu lên chức "papa" sau khi cưới vợ, Doãn Hải My lại than "mệt lắm rồi"

Tháng 11 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã chính thức về chung một nhà sau hai đám cưới cổ tích. Từ khi yêu đến khi cưới và cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, gia đình Văn Hậu và Hải My đã đón thêm một thành viên gia nhập. Đó là một chú cún cưng có tên Si thuộc giống chó Shiba nổi tiếng của Nhật Bản.

Chú cún cưng được Văn Hậu và Hải My ưu ái gọi là "con" và xưng "bố mẹ". Cặp vợ chồng son còn lập riêng một tài khoản Instagram để cập nhật những hình ảnh của cún cưng Si. Trong đó, Văn Hậu xuất hiện với hình ảnh bế Si trên tay và được gọi là "Papa". Còn về phía Doãn Hải My, cô nàng tỏ ra khá mệt mỏi khi chưa thể huấn luyện được cún cưng sinh hoạt đúng nơi quy định, giữ vệ sinh trong căn nhà.

Văn Hậu lên chức "papa" khi đón thú cưng về nuôi, còn Hải My lại vất vả trong việc huấn luyện chú chó trong sinh hoạt hằng ngày

Cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều là người yêu động vật, đặc biệt Doãn Hải My khi chưa lấy chồng đã luôn dành nhiều tình cảm cho chú chó mà gia đình cô nuôi. Kết hôn với Văn Hậu, Hải My và Văn Hậu lập tức nuôi một chú cún cưng cho riêng gia đình nhỏ của mình, dành tình yêu và thời gian chăm sóc cho chú cún Si.

Việc Văn Hậu được gọi là "papa" sau khi kết hôn khiến nhiều người chú ý. Một phần bởi thời điểm đám cưới của cặp đôi diễn ra, Doãn Hải My đã liên tục dính tin đồn có tin vui. Tin đồn xuất phát từ những câu đùa vui của họ hàng, người thân, hay việc vòng hai nàng WAG lớn hơn trông thấy, cách Hải My diện đồ che vòng hai và hạn chế đi giày cao gót. Ngoài ra, dân tình còn bắt gặp Hải My được cho là xuất hiện tại khoa phụ sản ở một bệnh viện. Nếu Văn Hậu và Hải My có con đầu lòng, đó sẽ là tin vui với đông đảo người hâm mộ cặp đôi.