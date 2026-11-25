Mới đây, một phụ huynh có con học tiểu học chia sẻ câu chuyện thu hút chú ý. Theo đó, sau khi đi học về, con trai đang học lớp 1 kể với mẹ rằng, một bạn tên K. dọa nếu không cho mượn bút sẽ ném cặp sách của con đi.

Sự việc tưởng chừng nhỏ nhưng khiến người mẹ suy nghĩ khá nhiều. Chị cho rằng, bản thân không muốn con trở thành đứa trẻ ích kỷ, song cũng không muốn con phải nhường nhịn chỉ vì sợ bị bạn gây khó dễ. Một cây bút có thể không phải món đồ đáng kể, nhưng cách một đứa trẻ yêu cầu người khác đáp ứng điều mình muốn lại là chuyện cần được quan tâm.

Sau khi nghe con kể, người mẹ đã đăng tin nhắn lên nhóm phụ huynh của lớp, mong gia đình bạn K. có thể nhắc nhở con. Trong nội dung đăng tải, chị cho biết hiểu rằng trẻ nhỏ đôi khi chưa ý thức đầy đủ về lời nói và hành vi của mình, nhưng không muốn con phải đi học trong tâm trạng lo sợ hoặc bị bạn ép buộc.

Tin nhắn gây tranh luận

Cách xử lý này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến.

Cần mạnh mẽ bảo vệ con nhưng cũng cần khéo léo?

Một số người đồng tình với việc phụ huynh cần lên tiếng khi con có dấu hiệu bị bắt nạt, bởi những hành vi tưởng như nhỏ nếu lặp lại nhiều lần có thể khiến trẻ hình thành tâm lý sợ hãi, mất tự tin hoặc không dám phản kháng.

Việc nhường đồ dùng cho bạn là lựa chọn của trẻ, không thể trở thành nghĩa vụ được áp đặt bằng lời đe dọa. Nếu ngay từ những năm đầu tiểu học, trẻ đã phải chấp nhận đưa đồ cho bạn để tránh bị phá phách, người lớn cần giúp trẻ hiểu rằng mình có quyền từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn.

Dẫu vậy, việc đăng sự việc lên nhóm phụ huynh chung cũng khiến nhiều người băn khoăn về cách giải quyết. Với những mâu thuẫn giữa học sinh, trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm để cô nắm tình hình, xác minh lời kể của các bên và can thiệp tại lớp có thể là bước phù hợp hơn. Việc đưa sự việc lên nhóm đông người khi chưa làm rõ diễn biến đôi khi khiến phụ huynh liên quan cảm thấy bị quy trách nhiệm công khai, dễ phát sinh tranh cãi giữa người lớn và khiến vấn đề của trẻ thêm phức tạp.

Thực tế, việc bảo vệ con không phải lúc nào cũng đơn giản. Có phụ huynh chia sẻ từng phản ánh với giáo viên, tìm cách trao đổi với gia đình bạn học nhưng tình trạng trêu chọc, gây khó dễ vẫn tiếp diễn. Khi những biện pháp ban đầu không mang lại kết quả, cha mẹ không khỏi lo lắng con sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi nếu chỉ được khuyên nhẫn nhịn.

Từ đó, quan điểm dạy con phản kháng, thậm chí đánh trả khi bị bắt nạt cũng xuất hiện. Tuy nhiên, việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn có thể khiến sự việc leo thang, gây tổn thương cho cả hai trẻ và kéo theo những hệ quả ngoài mong muốn. Trẻ cần biết tự bảo vệ mình, nhưng tự bảo vệ không đồng nghĩa với việc phải đánh nhau.

Bảo vệ con thế nào khi xảy ra mâu thuẫn ở trường?

Với những sự việc như trên, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là bình tĩnh lắng nghe con, tìm hiểu cụ thể chuyện gì đã xảy ra, sự việc diễn ra một lần hay nhiều lần, bạn có thực sự đe dọa hay chỉ là lời nói trong lúc tranh giành, trêu đùa. Không nên vội kết luận khi mới nghe một phía, nhưng cũng không vì cho rằng trẻ con thường đùa nghịch mà bỏ qua cảm giác bất an của con.

Nếu sự việc có dấu hiệu lặp lại hoặc khiến trẻ sợ hãi, phụ huynh nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, đề nghị cô quan sát, xác minh và có biện pháp ngăn chặn phù hợp. Trường hợp đã phản ánh nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn, cha mẹ cần tiếp tục làm việc với nhà trường, yêu cầu có hướng xử lý cụ thể thay vì để trẻ tự xoay xở.

Song song đó, cha mẹ có thể dạy con những cách phản ứng đơn giản khi bị bạn gây khó dễ: bình tĩnh nói rõ mình không đồng ý, không đáp trả bằng lời xúc phạm hay đánh nhau, chủ động rời khỏi tình huống nếu cảm thấy không an toàn và báo ngay cho giáo viên. Trẻ cũng cần biết rằng việc tìm người lớn hỗ trợ không phải mách lẻo hay yếu đuối, mà là cách bảo vệ bản thân đúng đắn.

Một cây bút hay chiếc cặp có thể là chuyện nhỏ trong mắt người lớn, nhưng cảm giác bị đe dọa ở trường lại không nhỏ đối với một đứa trẻ lớp 1. Sự phối hợp bình tĩnh, có trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường mới có thể giúp những mâu thuẫn ở tuổi học trò được giải quyết trước khi trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn.