Có những cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái tưởng chừng rất khó mở lời, nhưng đôi khi lại là điều người trẻ cần nhất trước khi bước vào hôn nhân. Một đoạn thoại trong phim Ngày con còn mẹ đang được chia sẻ rộng rãi bởi cách người mẹ hỏi con gái về chuyện thân mật vợ chồng một cách thẳng thắn, tự nhiên, thậm chí khiến cô con gái phải ngượng ngùng.

Trong đoạn hội thoại, khi người mẹ hỏi: “Ê, lên đỉnh hông?”, cô con gái lập tức phản ứng: “Sao ba cái chuyện này mẹ hỏi chi tiết quá vậy?”. Nhưng người mẹ không né tránh mà tiếp tục nói về tầm quan trọng của đời sống thân mật trong hôn nhân: “Trong chuyện vợ chồng nó quan trọng”. Bà còn nhắc đến một thực tế rằng nhiều phụ nữ vì sợ đàn ông tự ái nên thường giả vờ hài lòng, không dám nói ra cảm nhận thật của mình.

Cách trò chuyện có phần táo bạo ấy khiến khán giả bật cười, nhưng đằng sau lại là một vấn đề đáng suy ngẫm: Tại sao chúng ta có thể dạy con gái cách nấu ăn, đối nhân xử thế, chăm sóc gia đình trước khi lấy chồng, nhưng lại thường ngại nói với con về một khía cạnh rất quan trọng của đời sống hôn nhân?

Đừng đợi đến khi cưới mới nói với con về chuyện thân mật

Ở nhiều gia đình, chuyện tình dục vẫn được xem là chủ đề nhạy cảm. Không ít bà mẹ ngại trò chuyện với con gái vì sợ con nghĩ mình quá cởi mở, sợ khơi gợi sự tò mò hoặc đơn giản là chính họ cũng chưa từng được mẹ mình hướng dẫn về vấn đề này.

Hệ quả là nhiều cô gái bước vào hôn nhân với không ít bỡ ngỡ. Họ có thể biết cách tổ chức một đám cưới, chuẩn bị cuộc sống chung, nhưng lại thiếu kiến thức về cơ thể, sức khỏe sinh sản, sự đồng thuận và cách trao đổi nhu cầu với bạn đời.

Thực tế, giáo dục giới tính không đồng nghĩa với việc khuyến khích người trẻ quan hệ sớm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giáo dục giới tính toàn diện cần được thực hiện phù hợp với từng độ tuổi, bao gồm kiến thức về cơ thể, tình cảm, các mối quan hệ, sự tôn trọng, quyền tự quyết, sức khỏe sinh sản và kỹ năng giao tiếp. WHO cũng nhấn mạnh rằng giáo dục giới tính chất lượng không làm gia tăng hành vi tình dục sớm, mà giúp người trẻ đưa ra quyết định có trách nhiệm và an toàn hơn.

Vì vậy, một người mẹ hiện đại không nhất thiết phải kể cho con mọi chuyện riêng tư của mình. Nhưng mẹ có thể giúp con hiểu rằng cơ thể là của con, con có quyền đặt ra giới hạn, có quyền từ chối điều mình không thoải mái và không cần cảm thấy xấu hổ khi tìm hiểu những kiến thức liên quan đến sức khỏe tình dục.

Đặc biệt, trước khi kết hôn, hai người cần hiểu rằng đời sống thân mật không phải nghĩa vụ một chiều. Sự thoải mái, cảm xúc và mong muốn của cả hai đều đáng được lắng nghe.

Hạnh phúc phòng the không đến từ việc một người biết chiều lòng người kia

Điều đáng chú ý trong đoạn thoại của người mẹ là câu nói về việc phụ nữ đôi khi giả vờ để tránh làm tổn thương lòng tự ái của đàn ông. Đây là một vấn đề không chỉ liên quan đến chuyện phòng the, mà còn phản ánh cách nhiều phụ nữ được dạy phải nhẫn nhịn trong hôn nhân.

Có người không dám nói mình chưa hài lòng, không dám đề nghị thay đổi vì sợ chồng buồn. Có người xem việc đáp ứng mong muốn của bạn đời là trách nhiệm, trong khi cảm xúc và nhu cầu của bản thân lại bị xếp xuống sau cùng.

Nhưng một mối quan hệ thân mật lành mạnh không thể được xây dựng trên sự im lặng hay giả vờ. Hai người cần có khả năng trao đổi chân thành, tôn trọng giới hạn của nhau và cùng tìm ra điều khiến cả hai cảm thấy thoải mái.

Điều này cũng được củng cố bởi nghiên cứu khoa học. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2022 trên Journal of Family Psychology, tổng hợp 93 nghiên cứu với 38.499 người đang trong các mối quan hệ tình cảm, cho thấy giao tiếp về đời sống tình dục có mối liên hệ tích cực với cả sự hài lòng trong mối quan hệ và sự hài lòng tình dục. Đáng chú ý, chất lượng giao tiếp có mối liên hệ mạnh hơn tần suất trò chuyện.

Nói cách khác, không phải cứ thường xuyên nói về chuyện ấy là hôn nhân sẽ hạnh phúc. Điều quan trọng là hai người có thể nói thật, lắng nghe mà không phán xét và không biến những khác biệt thành lý do để trách móc nhau.

Mẹ không cần nói thay con nhưng nên là người con có thể hỏi

Một người mẹ có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện giản dị, không cần biến chúng thành một buổi giáo huấn. Khi con bước vào tuổi trưởng thành, mẹ có thể nói về sự đồng thuận, biện pháp tránh thai, sức khỏe sinh sản, việc phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục và cách trao đổi với người yêu về những giới hạn cá nhân.

Một phân tích tổng hợp đăng trên JAMA Pediatrics năm 2015, tổng hợp 52 nghiên cứu với hơn 25.000 thanh thiếu niên, ghi nhận giao tiếp giữa cha mẹ và con về tình dục có mối liên hệ tích cực với hành vi tình dục an toàn hơn, bao gồm việc sử dụng biện pháp tránh thai và bao cao su. Tác động này không quá lớn và không thể thay thế giáo dục từ nhà trường hay nhân viên y tế, nhưng cho thấy vai trò đáng kể của gia đình trong việc trang bị kiến thức cho người trẻ.

Tất nhiên, không phải bà mẹ nào cũng đủ kiến thức để giải đáp mọi câu hỏi. Khi cần, mẹ có thể cùng con tìm đến nguồn thông tin y khoa đáng tin cậy hoặc chuyên gia sức khỏe sinh sản. Điều quan trọng nhất là đừng khiến con cảm thấy mình sai khi đặt câu hỏi.

Bởi trước khi trở thành một người vợ, người mẹ, mỗi cô gái vẫn là một cá nhân có cơ thể, cảm xúc và quyền được tôn trọng. Hôn nhân không chỉ cần sự chuẩn bị về kinh tế, trách nhiệm hay cách ứng xử với gia đình hai bên, mà còn cần sự hiểu biết về nhau trong những khía cạnh riêng tư nhất.

Có lẽ điều đáng quý nhất trong đoạn thoại của Ngày con còn mẹ không nằm ở câu hỏi táo bạo của người mẹ, mà ở thông điệp phía sau: Mẹ không cần dạy con phải làm hài lòng một người đàn ông bằng mọi giá. Mẹ cần giúp con hiểu rằng hạnh phúc trong hôn nhân phải bắt đầu từ sự tôn trọng và hài lòng của cả hai.