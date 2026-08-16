Đoạn phỏng vấn xúc động của Thỏ (Da LAB) trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây tranh cãi, ekip bị chê thiếu tinh tế

Sau tập phát sóng mới nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, một đoạn hậu trường phỏng vấn Thỏ (Da LAB) bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Chỉ dài chưa đến một phút nhưng clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, chủ yếu xoay quanh cách ứng xử của ekip chương trình trong khoảnh khắc nam nghệ sĩ xúc động.

Trong đoạn phỏng vấn, khi được hỏi về kết quả của mình, Thỏ không nhắc nhiều đến điểm số mà chia sẻ điều anh quan tâm nhất là được ở lại lâu hơn cùng các Anh Tài. Nam nghệ sĩ nói: "Thì thực sự đối với tôi bây giờ ấy, không phải quan trọng là điểm cao hay thấp, mà là tôi muốn ở lại được thêm với các anh em..".. Chưa dứt câu, anh bật cười để che đi sự nghẹn ngào rồi đứng dậy, vừa đi quanh chiếc ghế vừa nói: "Chương trình làm cho mình trở nên yếu đuối quá".

Đúng lúc đó, từ ngoài khung hình vang lên giọng của một thành viên ekip: "Anh ngồi xuống đi". Thỏ vừa cười vừa đáp: "Không, anh đây... Đâu có lên hình đâu. Cho anh..". rồi ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, người này tiếp tục nhắc: "Ngồi xuống tiếp đi anh!". Đáp lại, nam nghệ sĩ chỉ cười và nói: "Không, đoạn này không lên hình".

Chính đoạn hội thoại ngắn này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng ở thời điểm đó, Thỏ đang cố lấy lại bình tĩnh sau khi xúc động và việc đứng dậy chỉ là phản ứng rất tự nhiên. Theo họ, ekip hoàn toàn có thể chờ vài phút để nghệ sĩ ổn định cảm xúc rồi tiếp tục ghi hình thay vì liên tục nhắc anh ngồi xuống.

Một tài khoản trên Threads bình luận: "Cá nhân mình nghĩ ở phương diện ekip thì nên tinh tế với cảm xúc của nghệ sĩ hơn một chút. Nếu chú bảo đoạn này cắt thì có lẽ nên cắt đi ấy. Nếu ekip có hội ý và chú đồng ý cho lên hình thì không sao, nhưng đoạn chú xúc động đứng lên xong lại có bạn nhắc ngồi xuống, xem hơi mất mood".

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng nếu chương trình vẫn muốn giữ lại khoảnh khắc xúc động của Thỏ thì chỉ cần dừng ở đoạn anh đứng dậy là đủ truyền tải cảm xúc, không nhất thiết phải để nguyên cuộc trao đổi giữa nghệ sĩ và ekip.

Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Lúc đấy nghệ sĩ đang rất cảm xúc, muốn kìm nén nên mới đứng lên. Ekip hoàn toàn có thể cho chú đôi phút rồi tiếp tục, chứ đâu phải tự nhiên làm gì ảnh hưởng đến khung hình".

Một khán giả khác bày tỏ: "Nghe kém tinh tế ghê. Người ta đang chia sẻ cảm xúc thật lòng mà nhắc một câu khô ran. Nếu đã giữ đoạn này thì lẽ ra nên cắt phần đó đi".

Thậm chí, có người còn so sánh với các mùa trước của chương trình và cho rằng trước đây ekip thường tôn trọng mong muốn của nghệ sĩ nếu họ không muốn phát sóng những khoảnh khắc quá riêng tư. Chính vì vậy, việc đoạn hội thoại lần này vẫn xuất hiện trong bản phát sóng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, khi tranh cãi ngày càng lan rộng, chính Thỏ (Da LAB) đã có động thái lên tiếng trên Threads để trấn an người hâm mộ và bảo vệ ekip chương trình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Cả nhà hoan hỉ cho ekip chương trình nhé cả nhà ơi, toàn là mấy đứa em mình cả, mình ok thì mấy em ấy mới cho lên hình như vậy. Các em ấy cũng rất vất vả rồi. Peace".

Lời nhắn ngắn gọn của Thỏ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Qua chia sẻ này, nam nghệ sĩ cho biết việc phát sóng đoạn phỏng vấn có sự đồng thuận của anh, đồng thời mong khán giả không đổ lỗi hay công kích những thành viên trong ekip sản xuất.

Bài đăng cũng khiến không khí tranh luận trên mạng xã hội dịu lại. Nhiều khán giả cho rằng cách xử lý của Thỏ rất văn minh khi chủ động đứng ra giải thích để bảo vệ những người làm hậu trường. Không ít bình luận dành lời khen cho nam nghệ sĩ như: "Chưa bao giờ hết sĩ vì bias vô địch xử lý truyền thông", hay "Chú biết dùng tính năng bài viết tự hủy sau 24 giờ rồi này", thể hiện sự thích thú trước cách lên tiếng nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng của anh.

Dẫu vậy, vẫn có một bộ phận cư dân mạng giữ quan điểm rằng dù Thỏ đã đồng ý phát sóng, ekip vẫn có thể xử lý tinh tế hơn trong khoảnh khắc ghi hình. Theo họ, việc nhắc nghệ sĩ "ngồi xuống" giữa lúc cảm xúc đang dâng trào hay giữ nguyên đoạn hội thoại đó khi lên sóng là hai vấn đề khác nhau. Vì vậy, tranh luận hiện không còn xoay quanh việc "đúng hay sai", mà là câu chuyện về sự khéo léo trong cách ứng xử với nghệ sĩ ở những khoảnh khắc nhiều cảm xúc.