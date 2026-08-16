Hoàng Bách hát cùng mẹ ruột trên sân khấu, tiết mục khiến đêm nhạc "Mẹ Tôi..." không ai muốn đứng dậy về

Tối 15/8/2026 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), hơn 1.000 khán giả đã cùng ngồi lại trong đêm nhạc "Mẹ Tôi...", sự kiện trung tâm khép lại chương trình nghệ thuật thường niên "Mẹ Là Tình Yêu" mùa 6 do Quỹ Bông Hồng Nhỏ tổ chức. Sau đêm diễn, tổng số tiền quyên góp của cả mùa dừng ở con số 2.837.275.578 đồng, toàn bộ dành cho hai dự án cộng đồng trong năm 2026.

Con số ấy được cộng dồn từ hai chặng. Khởi động từ ngày 6/7/2026, tính đến trước giờ mở màn, "Mẹ Là Tình Yêu" mùa 6 đã nhận về 2.008.775.578 đồng. Riêng trong đêm 15/8, chương trình được ủng hộ thêm 828.500.000 đồng, phần lớn đến từ các nhà hảo tâm có mặt trực tiếp tại khán phòng và phiên đấu giá diễn ra ngay trên sân khấu.

Đêm nhạc mở màn bằng bản hòa tấu "Mẹ là tình yêu" của dàn 16 violon, một lựa chọn đủ trang trọng để đặt tinh thần cho toàn bộ chương trình phía sau. Phần dàn dựng do đạo diễn Nguyễn Thiên Minh đảm nhận, nghệ sĩ Lê Thanh Tâm phụ trách âm nhạc, còn mạch dẫn dắt được giao cho hai MC Đỗ Thụy (HTV) và Hồng Phúc (VTV).

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Quỹ Bông Hồng Nhỏ, gợi nhắc rằng mẹ là người đầu tiên đón nhận sự hiện diện của mỗi người trên đời, và người mẹ nào cũng đau đáu mong tìm được những tấm lòng yêu thương con mình như chính mình. "Bằng tình yêu thương rộng mở trao đi, quý vị không chỉ giúp đỡ, mà đang trở thành 'người mẹ thứ hai', người mang đến sự an lành mà các em nhỏ hằng ao ước", bà nói, đồng thời dẫn lại cam kết mà Quỹ theo đuổi suốt hành trình của mình: "Hy vọng không làm thất vọng, Hope does not Disappoint."

Điều làm nên sức nặng của "Mẹ Tôi..." không nằm ở quy mô sân khấu mà ở việc mỗi giọng hát bước ra đều mang theo một câu chuyện riêng. Cẩm Vân và CeCe Trương mở đầu bằng "Ca dao mẹ", "Một ngày tôi quên hết" và "Con yêu", hai mẹ con hát cho nhau nghe trước khi hát cho khán giả. Hồng Nhung tiếp nối với "Mẹ ru", "Mẹ yêu con" và "Cảm ơn". Hiền Thục trở lại với "Nhật ký của mẹ", ca khúc đã gắn với tên cô hơn một thập kỷ và vẫn khiến khán phòng lặng đi. Hồ Văn Cường hát "Mẹ tôi", Hoàng Bách chọn "Tôi muốn về nhà", bên cạnh các phần trình diễn của Duy Mạnh, Cầm và Táo.

Tiết mục để lại nhiều xúc động nhất là "Ước mơ của mẹ", khi Hiền Thục và Táo cùng nghệ sĩ Thục An và con trai bà, ca sĩ Hoàng Bách, nối tiếp nhau trên sân khấu. Hình ảnh hai thế hệ nghệ sĩ trong cùng một gia đình đứng cạnh nhau khiến chủ đề của cả đêm nhạc trở nên cụ thể hơn bất cứ lời dẫn nào: tình mẫu tử không chỉ là thứ được nhận, mà là thứ được trao truyền. Chương trình khép lại bằng "Chưa bao giờ mẹ kể" với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ.

Xen giữa các phần trình diễn là phiên đấu giá ba tác phẩm điêu khắc ánh sáng của nhà điêu khắc Vĩnh Đỗ. Ba tác phẩm lần lượt lấy cảm hứng từ áo dài và nón lá, từ Bắc Bộ và nón quai thao, từ đèn lồng và ký ức Việt Nam, mỗi tác phẩm được thiết kế với hai trạng thái sáng dành cho ban ngày và ban đêm.

Toàn bộ nguồn lực quyên góp được của mùa 6 sẽ dành cho các hoạt động của Quỹ Bông Hồng Nhỏ trong năm 2026, tập trung vào hai dự án. Thứ nhất là hỗ trợ phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn. Thứ hai là đồng hành cùng các gia đình có con rối loạn phát triển, nhóm đối tượng vốn ít được nhắc tới trong các chương trình gây quỹ nhưng lại cần sự hỗ trợ dài hơi và chuyên biệt hơn cả.

Đại diện Quỹ gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ, nghệ sĩ và khán giả đã đồng hành trong suốt sáu mùa, với mong muốn "ngọn lửa yêu thương này sẽ tiếp tục được lan tỏa, để những em bé, những người mẹ khó khăn luôn có một điểm tựa", như lời bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo.

Chương trình vẫn tiếp tục nhận đóng góp tại website chính thức melatinhyeu.com đến hết ngày 31/8/2026. Mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được ghi nhận công khai và đi trực tiếp vào các dự án cộng đồng của Quỹ.