Đoàn Luật sư TP HCM nói gì về 3 thành viên từng bào chữa ở vụ "Tịnh Thất Bồng Lai" đang bị truy tìm?

Sáng 27-6, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc 3 thành viên thuộc đoàn đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm.



Theo đó, 3 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM đang bị phát thông báo truy tìm gồm: Luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và luật sư Nguyễn Văn Miếng. Ba người này từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Phiên tòa xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Ảnh: Hà Long

"Trước khi Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm, Đoàn Luật sư TP HCM đã liên lạc bằng điện thoại nhưng không được, gởi thư mời 3 luật sư lên làm việc nhưng họ không đến. Chúng tôi không thể liên lạc qua điện thoại cũng như bằng đường thư mời gởi về địa chỉ nhà như họ đăng ký. Chúng tôi đang chờ kết quả xác minh, xử lý của các cơ quan tỉnh Long An để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật" - lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM xác nhận.

Trước đó, Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và luật sư Nguyễn Văn Miếng. Đây là thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy 3 luật sư nêu trên bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ thông báo của Bộ Công an, Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm để thu thập chứng cứ, đồng thời kiểm tra, xác minh nguồn tin này. Tuy nhiên, các luật sư không đến làm việc và không đưa ra lý do vắng mặt.