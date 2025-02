Doãn Hải My xinh tựa nàng thơ trong tà áo dài, giờ làm vợ Đoàn Văn Hậu còn xinh hơn cả thời thi hoa hậu

Ngày đầu năm, dân tình được dịp đã mắt khi được ngắm dàn WAG Việt diện áo dài đón tết. Trong ngày đầu năm mới, nàng WAG Doãn Hải My mặc áo dài xanh. Đến ngày mùng 2 Tết, cô nàng mặc váy với hoạ tiết nổi bật. Nhưng đến mùng 3, vợ Văn Hậu khiến dân tình xuýt xoa về nhân sắc khi mặc áo dài trắng.

Văn Hậu thì điển trai còn Hải My thì xinh gái

Netizen chỉ biết xuýt xoa khen ngợi sắc vóc của cô dâu Doãn Hải My vì quá xinh đẹp. Mặc dù đã sinh con nhưng cô nàng sinh năm 2001 đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà. Đặc biệt nhan sắc của Hải My ngày càng thăng hạng rõ rệt. Đúng chuẩn "mẹ một con trông mòn con mắt", hotgirl Hà thành ngày một mặn mà, ngọt ngào hơn.

Doãn Hải My thời thi hoa hậu

Hình ảnh Doãn Hải My mặc áo dài trắng khiến dân tình nhớ về thời cô thi hoa hậu Việt Nam 2020. Cách đây 4 năm, vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã ghi điểm cực ấn tượng trong mắt công chúng. Vừa có diện mạo xinh xắn, vừa thông minh và ứng xử tốt. Nhưng so với thời điểm trước đó nhiều người thích Hải My của hiện tại hơn. Bởi ở cô có sự chín chắn, ngọt ngào của người phụ nữ trưởng thành.

Gia đình Văn Hậu ăn tết ở Thái Bình

Nàng WAG chụp ảnh bên ngoài nhà chồng