Doãn Hải My trả lời khéo léo khi bị hiểu lầm đeo nhẫn đính hôn với Đoàn Văn Hậu

Gần đây, nàng WAG Doãn Hải My gây chú ý với bức ảnh đeo chiếc nhẫn có gắn số 5 trên tay. Số 5 là số áo thi đấu đã gắn bó với bạn trai cô - hậu vệ Đoàn Văn Hậu - từ nhiều năm nay. Hải My không tag tên Văn Hậu nhưng lời đề tựa cho bức ảnh là biểu tượng hình trái tim và số 5 thương hiệu. Phía đằng trai cũng nhanh chóng vào thả tim tương tác cùng bạn gái ở cả Facebook và Instagram.

Khi một người quen bình luận "tưởng nhẫn đính hôn", Doãn Hải My đã nhanh chóng có câu trả lời khéo léo: "Cô cứ trêu con". Trước đó, Văn Hậu cũng nhiều lần được bạn bè, người quen và người hâm mộ giục sớm làm đám cưới với Doãn Hải My, anh trả lời lấp lửng như đó là câu chuyện của tương lai. Bởi cặp đôi vẫn còn rất trẻ.

Doãn Hải My đeo nhẫn số 5 liên quan đến Đoàn Văn Hậu

Điều đặc biệt hơn, bức ảnh Hải My đeo nhẫn số 5 được chụp ở TP.HCM trong thời điểm khi Văn Hậu đang cùng ĐT Việt Nam tập trung thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6 vừa qua. Bức ảnh như lời cổ vũ, động viên của người đẹp dành cho Văn Hậu từ khoảng cách xa. Đến ngày diễn ra trận đấu, Hải My cũng đã có mặt trên khán đài tiếp lửa Văn Hậu và các đồng đội. Hôm ấy, Doãn Hải My đi cùng bố mẹ của Văn Hậu. Cặp đôi có màn tương tác đáng yêu ngay sau khi trận đấu kết thúc trước mặt phụ huynh khiến dân mạng ngưỡng mộ.