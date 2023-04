Doãn Hải My khoe vóc dáng nuột nà, làm điều ý nghĩa khiến Văn Hậu thốt lên 'quá xịn'

Trở về từ chuyến đi du lịch Phú Quốc, Doãn Hải My bắt đầu "xả" những bức ảnh sống ảo xịn xò do chính tay Đoàn Văn Hậu chụp cho. Kèm theo đó là lời bày tỏ: "Vừa về đã nhớ". Đúng tính chất của một chuyến du hí tận hưởng, Doãn Hải My chọn cho mình những bộ váy dịu dàng, khoe nhan sắc xinh đẹp.

Trong chiếc váy hai dây trắng liền thân, ôm sát body, nàng WAG sinh năm 2001 khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát mỹ miều với đường cong hút mắt, vòng eo thon gọn, vòng một đầy đặn. Ở bức ảnh diện đầm maxi cổ yếm, Hải My khoe khéo tấm lưng trần gợi cảm, vòng 1 lấp ló quyến rũ.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp trong chuyến đi Phú Quốc cùng Văn Hậu

Vóc dáng thon gọn của bạn gái Văn Hậu

Doãn Hải My diện những bộ cánh khoe vẻ đẹp hình thể là thế nhưng điều khiến Văn Hậu và dân mạng khen cô nàng nức nở là ở bức ảnh diện áo phông màu hồng đơn giản. Doãn Hải My dù đi chơi xa vẫn mang đủ phụ kiện để chụp ảnh truyền thông cho sự kiện của CLB hiến máu trường Đại học Luật nơi cô đang theo học.

Văn Hậu lập tức bình luận dưới bài đăng này khen bạn gái mình "quá hịn (quá xịn - PV)". Trước đó, Văn Hậu và Hải My cũng từng cùng nhau tham dự một sự kiện về bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Có thể thấy Doãn Hải My đang tận dụng khá tốt danh tiếng của bạn gái tuyển thủ Quốc gia Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Người đẹp tài năng,... để làm những việc ý nghĩa cho xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh tốt của bản thân trong mắt công chúng.