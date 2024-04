Doãn Hải My khoác túi hiệu 80 triệu đi hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh bất chấp

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã cập nhật những hình ảnh khi cô đi hẹn hò cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu tối 16/4. Cặp đôi dùng bữa tối tại một nhà hàng sang chảnh, Hải My hài lòng và xuýt xoa về những món ăn mà cô cùng chồng thưởng thức. Trong tấm ảnh selfie ở thang máy, mẹ bầu Doãn Hải My diện chiếc váy hồng ôm sát khoe vóc dáng khi mang thai và khoác theo chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton OnTheGo có giá khoảng 80 triệu đồng.

Dù bụng bầu vượt mặt, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân tình xuýt xoa về nhan sắc xinh đẹp bất chấp. Ngoài bụng nhô ra vượt mặt, người đẹp sinh năm 2001 không có nhiều thay đổi ngoại hình. Nàng WAG ôm bụng bầu, thả tóc dịu dàng, nở nụ cười hạnh phúc. Làn da mềm mịn, sáng bóng của Doãn Hải My là điều mà nhiều mẹ bầu ao ước có được.

Visual của mẹ bầu Doãn Hải My khiến dân mạng xuýt xoa

Hải My đeo túi hàng hiệu đi hẹn hò cùng Văn Hậu

Văn Hậu và Hải My hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Văn Hậu và Hải My cũng khiến dân tình ngưỡng mộ. Cả hai thường dành thời gian hẹn hò riêng tư, chăm sóc lẫn nhau và dành cho nhau những cử chỉ dịu dàng. Dù vậy, không phải không có những lúc mâu thuẫn. Khi được hỏi về việc ai là người làm hoà trước khi cãi nhau, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ quan điểm nhận được nhiều lời khen.

"Tụi chị ai sai thì làm hoà trước. Chứ quan điểm của chị là không ai có đặc quyền rằng mình sai thì đối phương vẫn phải làm hoà trước cả. Hoặc thậm chí cũng chẳng quá quan trọng việc ai làm hoà trước, vốn dĩ tình yêu hay hôn nhân với chị không phải là cuộc đua hơn thua. Miễn rằng sau khi trò chuyện, giải quyết xong thì cả hai đều biết cái chưa được của mình và phải có sự cố gắng cải thiện trong tương lai".

Bà xã Văn Hậu chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân