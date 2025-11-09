Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe chân dài nuột nà, sexy hết nấc, Doãn Hải My thừa hưởng từ đây

Trên mạng xã hội, bà Mai Đoàn - mẹ ruột của nàng WAG Doãn Hải My, đồng thời là mẹ vợ của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu, đang khiến dân tình chú ý trước loạt ảnh mới nhất. Vốn nổi tiếng là người phụ nữ có gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại, lần xuất hiện này của bà khiến ai nấy đều phải thừa nhận: "Đúng là gen trội nhà Hải My không đùa được đâu!".

Trong khung hình cùng bạn bè tận hưởng mùa thu Hà Nội, bà Mai Đoàn khiến dân tình ngẩn ngơ với phong thái sang chảnh, quyến rũ. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện đầm ôm body màu tối, tôn trọn vóc dáng cân đối và đôi chân dài miên man. Mái tóc ngắn cá tính, kính đen và phong thái tự tin giúp bà toát lên thần thái của một quý cô thành thị hiện đại, vừa gợi cảm vừa "chất". Bà ngồi trên ghế bar ven sông, tạo dáng tự nhiên mà khiến netizen chú ý. Không cần màu sắc, chỉ riêng đường nét và khí chất thôi cũng đủ khiến bức ảnh gây xôn xao.

Từ khi gả con gái cho tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn thường xuyên khiến dân tình phải trầm trồ vì visual quá trẻ trung, nhất là khi bà sánh bước bên con gái cưng - Doãn Hải My. Diện áo sơ mi trắng croptop, quần short jeans cạp cao và đôi cao gót thanh mảnh, bà khoe khéo đôi chân thon dài - "cặp kiếm Nhật" trứ danh. Bên cạnh, Doãn Hải My chọn outfit đồng điệu với mẹ: áo croptop trắng, quần short jeans và giày sneaker năng động. Hai mẹ con đứng cạnh nhau, nhìn chẳng khác gì hai chị em cùng "đọ dáng" dưới nắng.

Bình luận dưới bài đăng, netizen liên tục để lại những lời khen có cánh: "Nhìn mẹ mà tưởng chị gái của Doãn Hải My luôn đó!", "Đúng là nhan sắc và dáng vóc di truyền, đôi chân dài của Hải My giờ có lời giải rồi!", "Gen nhà này đỉnh thật"...

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, bà Mai Đoàn còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi phong cách sống hiện đại, yêu bản thân và chăm chút ngoại hình. Giữa dàn phụ huynh của các nàng WAGs Việt, mẹ Doãn Hải My đúng chuẩn "visual mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" - sang, đẹp, khí chất và luôn biết cách khiến người khác phải ngoái nhìn.

Visual trẻ đẹp của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu



