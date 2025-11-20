Gấp đôi sự xinh đẹp và giàu có: Nàng Wag Doãn Hải My và hotmom Joyce Phạm hẹn nhau "trốn con" lê la quán xá

Cứ mỗi lần bộ đôi "hotmom" đình đám Joyce Phạm và Doãn Hải My cùng xuất hiện bên hai ông xã Tâm Nguyễn và Đoàn Văn Hậu là mạng xã hội lại được dịp rộn ràng, bàn tán không ngớt. Lần tụ họp gần đây nhất của hai gia đình này cũng không ngoại lệ, khi hai mẹ bỉm lại có dịp "trốn con" đi hẹn hò, khoe nhan sắc rạng rỡ, cùng ngồi lê la hàng quán đón thu Hà Nội.

Hai hotmom gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài tươi tắn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi của hành trình bỉm sữa. Đặc biệt, sự đồng hành của hai ông bố bỉm sữa là Tâm Nguyễn và Đoàn Văn Hậu đã tạo nên một khung cảnh vô cùng viên mãn và đáng ngưỡng mộ. Dù là "trốn con" đi chơi, nhưng sự gắn kết và tình cảm của hai gia đình vẫn khiến công chúng phải xuýt xoa.

Đây không phải là lần đầu tiên hai gia đình tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trước đó, Joyce Phạm và Doãn Hải My đã nhiều lần khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc tụ họp ấm cúng.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh hội ngộ khi cả hai hotmom đang mang thai "bé rồng", khi đó Doãn Hải My đang trong giai đoạn mang thai đầu lòng, còn Joyce Phạm đã là mẹ của 2 nhóc tỳ và đang mang thai con thứ 3.

Doãn Hải My chọn chiếc váy kẻ xanh nhẹ nhàng để lộ bờ vai quyến rũ, trong khi đó Joyce Phạm mặc váy trắng thướt tha. Hải My và Joyce Phạm nhan sắc một chín một mười dù mang bầu vẫn thon thả và duyên dáng, gọi hai cô nàng là "mẹ bầu xinh đẹp, sành điệu" nhất cũng chẳng ngoa.

Nhan sắc đỉnh cao và thần thái cuốn hút của hai mẹ bỉm tài sắc vẹn toàn luôn là chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện chung, họ đều nhận về cơn mưa lời khen về độ xứng đôi vừa lứa, gu thời trang ấn tượng và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Mẹ bầu Doãn Hải My đọ sắc cùng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa ở đám cưới Quang Hải vào tháng 4/2024.

Sự nổi tiếng của hai hotmom này không chỉ dừng lại ở những lần "trốn con" đi chơi mà còn ở hành trình làm mẹ đầy ấn tượng của họ.

Joyce Phạm (Phạm Minh Anh) - ái nữ của đại gia Minh Nhựa, sinh năm 1999. Dù tuổi đời còn khá trẻ, cô đã là mẹ của 4 nhóc tỳ đáng yêu, trong đó bé đầu lòng sinh năm 2020, bé út sinh vào cuối tháng 6/2025. Joyce Phạm được ngưỡng mộ vì khả năng cân bằng giữa việc kinh doanh và chăm sóc một gia đình đông con, đồng thời luôn giữ được vóc dáng và thần thái cuốn hút.

Doãn Hải My sinh năm 2001, được biết đến là Top 10 Hoa hậu Việt Nam và là bà xã của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu. Cô kết hôn vào năm 2023 và sinh con đầu lòng (1 nhóc tỳ) vào năm 2024. Dù mới làm mẹ, Doãn Hải My vẫn nhanh chóng lấy lại được vẻ đẹp rạng rỡ và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện.

Từ nhan sắc của mẹ bỉm sữa đến cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp riêng thành công và tình bạn thân thiết giữa hai gia đình đã giúp Joyce Phạm và Doãn Hải My luôn là tâm điểm chú ý của công chúng mỗi lần "trốn con".