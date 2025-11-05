Đoàn Di Băng tiêu tiền ác

Nổi tiếng là nữ đại gia quận 7 với cuộc sống xa hoa, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ từng nhiều lần khiến mạng xã hội “ngợp thở” vì độ chịu chi. Từ biệt thự trăm tỷ đến tủ đồ hiệu đếm không xuể, từ những lần quẹt thẻ shopping.... mỗi lần cô "ra tay" là dân mạng lại choáng váng. Cùng điểm lại những màn tiêu tiền khiến ai nấy đều phải trầm trồ - hoặc lắc đầu ngao ngán...

Mua "gương thần" hơn 300 triệu rồi đặt tạm trong... toilet

Đoàn Di Băng từng hút hàng triệu lượt xem trên TikTok với clip tậu "gương thần" Ultrafragola - biểu tượng thời thượng trong giới nội thất cao cấp. Chiếc gương này được nhập khẩu, mất tới 7-12 tuần chờ đợi và Đoàn Di Băng đã phải chi gần 330 triệu để tậu về nhà.

Được biết chiếc gương này sẽ được đặt vào căn biệt thự 200 tỷ của vợ chồng Di Băng, xong do biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện nên cô quyết định đặt tạm chiếc gương đắt đỏ trong toilet... khiến dân mạng vừa ngỡ ngàng vừa bật cười. Nhiều người cho rằng đây là “pha tiêu tiền có một không hai”, còn bản thân nữ đại gia lại hào hứng chia sẻ: “Đẹp thì phải chơi, đợi nhà xong mới treo thì biết bao giờ.”

Chiếc gương hơn 300 triệu Đoàn Di Băng tậu

Shopping không cần nhìn giá tại gian hàng “quý tộc” của Thái Công

Chiến tích tiêu tiền của Đoàn Di Băng không thể không kể đến vụ mua sắm tại gian hàng nội thất “quý tộc” của Thái Công: một chiếc bình hoa giá hơn 32 triệu đồng, bộ nến thơm gần 50 triệu, cùng hàng loạt món décor khác như khay bạc, tượng trưng bày, lọ pha lê… món nào cũng vài chục triệu trở lên.

Đáng nói, cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình “không cần xem giá”, thích món nào là chốt đơn, rồi nhắn chồng chuyển khoản sau. Với Đoàn Di Băng, những món đồ trang trí đắt đỏ này chỉ là vật dụng “bình thường như bát đĩa”, còn dân mạng thì không khỏi ngỡ ngàng trước độ “mạnh tay” của nữ đại gia.

Đoàn Di Băng khoe tin nhắn với chồng, đoạn hội thoại "sặc mùi tiền" này từng viral trên MXH khiến ai cũng ngưỡng mộ độ giàu và chịu chơi của Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ

Đoàn Di Băng mua không quan tâm giá khiến ai cũng choáng

Cao hứng quẹt gần 20 triệu mua đồ chơi cho con gái

“Đúng là đại gia, tiêu tiền nhanh như chớp” - đó là phản ứng của netizen khi Đoàn Di Băng đăng clip mua sắm cho con gái lớn tại một cửa hàng đồ chơi. Được biết, tổng hóa đơn lên đến khoảng 17,5 triệu đồng, bao gồm 5 bộ đồ chơi mô phỏng nhân vật hoạt hình nổi tiếng mà cô bé chọn rất kỹ. Hành động này tiếp tục khẳng định độ chịu chơi của nữ đại gia quận 7 cũng như độ chiều chuộng mà vợ chồng cô dành cho con gái.

Lượn TTTM hết gần 20 triệu tiền đồ chơi cho con gái, những pha tiêu tiền của Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ liên tục khiến dân tình trầm trồ

4. 15 phút shopping gần trăm triệu khiến ai cũng choáng

Theo một clip đăng tải trên TikTok cá nhân, nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng đã cùng ông xã tiến vào cửa hiệu hàng hiệu nước ngoài và chỉ trong 15 phút mà chi số tiền khoảng 97 triệu đồng để mua sắm. Việc “quẹt thẻ không chớp mắt, chọn đồ và thanh toán ngay” lại tiếp tục khẳng định danh xưng “đại gia tiêu tiền nhanh như chớp” gắn với cô.

Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ shopping 15 phút hết gần 100 triệu đồng

Những lần trang hoàng biệt thự 22 tỷ khiến netizen “mắt chữ A, miệng chữ O”

Nhắc đến Đoàn Di Băng là phải nhắc đến biệt thự 22 tỷ ở quận 7 - nơi cô không chỉ sinh sống mà còn xem như sân khấu cho những màn “thay áo” xa hoa bậc nhất mạng xã hội. Gần như mùa nào, lễ nào cũng có concept riêng, từ Noel, Tết đến sinh nhật… mỗi lần trang trí là một lần khiến dân tình choáng ngợp.Chỉ cần nhìn qua hình ảnh thôi, ai cũng đoán được mức chi không hề nhỏ - đúng chất “một khi đã chơi là phải tới bến”.

Netizen nhiều lần bình luận nửa đùa nửa thật: “Không cần đi trung tâm thương mại, chỉ cần xem nhà Đoàn Di Băng là đủ không khí lễ hội rồi”.

